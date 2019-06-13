MAGAZİN

İşte Demet Evgar'ın yeni imajı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2019 14:07 | Son Güncelleme

'Avlu' dizisindeki başarılı performansı ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Demet Evgar, imaj değişikliğine gitti.

İşte Demet Evgar'ın yeni imajı!

Oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan ve 'Avlu' dizisindeki performansı çok konuşulan Demet Evgar, saç şeklini değiştirdi. Yeni imajı hayranlarının alışık olduğu halinden bir hayli farklı olan Evgar, sosyal medyayı da ikiye böldü. Kimileri ünlü oyuncunun yeni imajını kendisine yakıştırırken, kimileri ise eski halinin daha güzel olduğunu söyledi.

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Öte yandan, şiddet sahneleri sebebiyle RTÜK tarafından sürekli olarak uyarılan 'Avlu' dizisinin adresi de değişti. Evgar, dizinin takipçilerine durumu şu sözlerle duyurdu: "‪Avlu yeni sezonda Netflix’te olacak: "Dizimiz Netflix Original’a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk… Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. Çok gurur duyuyorum!"

Kaynak: Gecce

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