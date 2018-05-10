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İşte Demir bebek! Ünlü çiftin büyük mutluluğu

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2018 09:15 | Son Güncelleme

Güllerin Savaşı” dizisinde birlikte rol alan Kenan Ece ve Canan Ergüder'in sette başlayan aşkı nikâh masasına taşınmıştı.

Çift ilk bebeklerini kucağına aldı.

Canan Ergüder ve Kenan Ece çiftinin mutlu günü

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“Güllerin Savaşı” dizisinde birlikte rol alan Kenan Ece ve Canan Ergüder'in sette başlayan aşkı nikâh masasına taşınmıştı. Ünlü çiften güzel haber geldi.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Güllerin Savaşı' dizisinde rol alan Kenan Ece ve Canan Ergüder'in set arkadaşlığı zamanla aşka dönmüş, çift kısa süre sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.
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Sürpriz bir kararla İzmir’de evlenen ünlü çiftten güzel haber geldi. Canan Ergüder bir erkek bebeği dünyaya getirdi.
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30 Mart'ta anne-baba olan çift oğullarına 'Demir' ismini verdi.
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Evlendikten sonra setlere ara veren Canan Ergüder’in bütün vaktini oğlu Demir'e ayırdığı öğrenildi. Kenan Ece ise şu sıralar 'Avlu' dizisinde rol alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Canan Ergüder Kenan Ece

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