İşte Demir bebek! Ünlü çiftin büyük mutluluğu

Çift ilk bebeklerini kucağına aldı.
Canan Ergüder ve Kenan Ece çiftinin mutlu günü
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“Güllerin Savaşı” dizisinde birlikte rol alan Kenan Ece ve Canan Ergüder'in sette başlayan aşkı nikâh masasına taşınmıştı. Ünlü çiften güzel haber geldi.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Güllerin Savaşı' dizisinde rol alan Kenan Ece ve Canan Ergüder'in set arkadaşlığı zamanla aşka dönmüş, çift kısa süre sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.
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Sürpriz bir kararla İzmir’de evlenen ünlü çiftten güzel haber geldi. Canan Ergüder bir erkek bebeği dünyaya getirdi.
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30 Mart'ta anne-baba olan çift oğullarına 'Demir' ismini verdi.
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Evlendikten sonra setlere ara veren Canan Ergüder’in bütün vaktini oğlu Demir'e ayırdığı öğrenildi. Kenan Ece ise şu sıralar 'Avlu' dizisinde rol alıyor.
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