İşte deniz ulaşımında normalleşme tedbirleri

Koronavirüs salgını nedeniyle kademeli olarak durdurulan deniz seferleri, 1 Haziran itibariyle başladı. İDO ilk aşamada Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova hatlarında seferlere başlarken, 2 Haziran itibariyle tarife dahilindeki diğer hatlara ait seferler kademeli olarak açıldı.

RİSLİ VE ŞÜPHELİ OLANLAR KABUL EDİLMİYOR



Deniz otobüsü seferlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlemler alındığı da görüldü. Sefere gidecek gemileri ve yolcu terminallerinin düzenli aralıklarla dezenfekte işlemi gerçekleştirilirken, terminallere konulan zemin işaretleri ile yolcuların gemiye biniş-iniş esnasında sosyal mesafesi korunuyor. Terminallere girişlerde temassız ateş ölçer kullanılarak ateş ölçümü yapılıyor. HES kodunun kontrolü doğrultusunda riskli ve şüpheli olanlar kabul edilmiyor.

Terminallere yolcular için koronavirüsle ile ilgili bilgilendirme afişleri asan İDO, sık sık anonslar gerçekleştiriyor. Yolculuklar sırasında koltuklar misafirler için sosyal mesafe kuralları uygun olarak sadece mavi koltuklara oturulabiliyor. Misafirlerin seyahatleri boyunca maske takmaları zorunlu. İDO arabalı vapurlarında ise ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan araçlara geçiş önceliği veriyor.