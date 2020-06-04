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İşte deniz ulaşımında normalleşme tedbirleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 14:11 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle durdurulan deniz seferleri, 1 Haziran itibariyle yeniden başladı. Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova hatlarında seferlere başlayan İDO, 2 Haziran itibariyle kademeli olarak diğer seferleri de başlattı. Deniz otobüsü seferlerinde normalleşme kapsamında bir takım önlemler alındı.

İşte deniz ulaşımında normalleşme tedbirleri

Koronavirüs salgını nedeniyle kademeli olarak durdurulan deniz seferleri, 1 Haziran itibariyle başladı. İDO ilk aşamada Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova hatlarında seferlere başlarken, 2 Haziran itibariyle tarife dahilindeki diğer hatlara ait seferler kademeli olarak açıldı.

RİSLİ VE ŞÜPHELİ OLANLAR KABUL EDİLMİYOR

Deniz otobüsü seferlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlemler alındığı da görüldü. Sefere gidecek gemileri ve yolcu terminallerinin düzenli aralıklarla dezenfekte işlemi gerçekleştirilirken, terminallere konulan zemin işaretleri ile yolcuların gemiye biniş-iniş esnasında sosyal mesafesi korunuyor. Terminallere girişlerde temassız ateş ölçer kullanılarak ateş ölçümü yapılıyor. HES kodunun kontrolü doğrultusunda riskli ve şüpheli olanlar kabul edilmiyor.

Terminallere yolcular için koronavirüsle ile ilgili bilgilendirme afişleri asan İDO, sık sık anonslar gerçekleştiriyor. Yolculuklar sırasında koltuklar misafirler için sosyal mesafe kuralları uygun olarak sadece mavi koltuklara oturulabiliyor. Misafirlerin seyahatleri boyunca maske takmaları zorunlu. İDO arabalı vapurlarında ise ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan araçlara geçiş önceliği veriyor.

'TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK'

Terminal ve gemi içerisinde alınan tedbirlerden bahseden İDO Genel Müdür Vekili Murat Orhan, “Koronavirüs yeni yeni gündeme geldiği dönemlerden itibaren hızlı bir şekilde takip işlemine başladık. Ocak ayında personelimize bir bilgilendirme mesajı atarak bu süreci yönetmeye başladık. Sonrasında İş Sağlığı Güvenliği Müdürlüğümüz Başkanlığı’nda bir çalışma grubu oluşturduk. Yurt dışı temaslı arkadaşlarımızın ve sağlık açısından riskli çalışan arkadaşlarımızın 14 günlük karantina süreçleri kurulumuzun verdiği ilk kararlardandı. İstanbul merkezli birçok ilde şehirler arası ulaşım yasağı olması sonrası faaliyetlerimiz tamamen durdu. Bunun tek istisnası Eskihisar Topçular Hattı’ydı. Burada lojistik zincirinin devam etmesi çok önemli biz de bu anlamda Eskihisar Topçular Hattı’mızda buna katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz. Bir hatırlatmayı da yapmak isterim ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan araçlara geçiş önceliği veriyor. 1 Haziran itibariyle ulaşım yasaklarının kalkmasının ardından, biz Pendik-Yalova ve Yenikapı-Yalova hatlarında seferlere başlarken, 2 Haziran itibariyle tarife dahilindeki diğer hatlara ait seferler daraltılmış olarak açıldı. Tabii oluşacak talebe göre ek seferlerle ve yaz tarifemizle yeni normal diye adlandırdığımız sürece tüm seferlerimizle hazır halde bulunuyoruz. İlk HES kodu uygulamasını hayata geçirmek ve bu sayede sağlıklı bir yolculuk sunmak bizi fazlasıyla ziyade ediyor. Zaten terminal ve gemi içerisinde sosyal mesafe, maske ve dezenfektan gibi tüm tedbirlerimizi de aldık” dedi.

Alınan önlemleri yeterli bulan Banu Çelik ise, “Sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Sürekli anonslar geçiyor ve kapıda ateşimiz ölçülüp içeriye giriyoruz ve maskesiz kimse giremiyor. İnsanlar da zaten dikkatli o yüzden tedirgin değilim” şeklinde konuştu.

Yalova’ya seyahat edecek olan Sevgi Şahin de, “Tedbirler yeterli ama her şey insanlarda bitiyor. Girişte ateşimiz ölçüldü sonra sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Her şey şu an güzel” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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