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İşte Destiny 3’ün çıkış tarihi 

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.10.2018 09:49 | Son Güncelleme

Bungie sevilen serisi Destiny için çalışmalara çoktan başlamış. Sızdırılan bilgilere göre Destiny 3 için çıkış takvimi bile belirlenmiş durumda.

İşte Destiny 3’ün çıkış tarihi 

Halo serisinin yaratıcısı olan Bungie, Microsoft’tan ayrıldıktan sonra yola tek başına devam etme kararı almıştı. Bu bağlamda stüdyonun tek başına geliştirdiği ilk oyun olan Destiny, 2014 yılında satışa sunulmuştu.

Atmosferi ve oynanış dinamikleri açısından Halo serisini andıran yapım, PS3, Xbox 360, PS4 ve Xbox One için raflardaki yerini almıştı. Oyun severler tarafından hayli ilgi gören yapımı 2017 yılında çıkan Destiny 2 izledi.

Serinin ikinci oyunu da ilki gibi hayli ilgi gördü. Doğal olarak bu talep, üçüncü oyunun da önünü açmış oldu.

Bungie’ye yakınlığıyla bilinen Reddit kullanıcısı AnonTheNine tarafından paylaşılan bilgilere göre, Destiny 3 için çalışmalara çoktan başlanılmış. Hatta yapımcı stüdyo, Destiny 2 yayınlandıktan yalnızca birkaç hafta sonra Destiny 3 için ilk adımları atmaya başlamış.

Fakat ilk başlarda oyun için küçük bir ekip çalışıyormuş. Şimdi ise Bungie’nin tamamı Destiny 3 üzerine yoğunlaşmış. Serinin ilk iki oyununa göre daha hardcore bir oynanışa sahip olması beklenen yeni Destiny macerasının Avrupa’da geçeceği ve RPG unsurlarını içereceği de sızdırılan bilgiler arasında.

AnonTheNine, oyunun 2019’da duyurulacağını fakat çıkışının 2020’ye sarkacağını iddia ediyor. Henüz Bungie cephesinden bu konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmiş değil. O yüzden şimdilik beklemedeyiz.

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Anahtar Kelimeler:
Destiny oyun

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