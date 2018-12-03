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İşte devasa bataryalı Asus Zenfone Max Pro M2

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.12.2018 09:57 | Son Güncelleme

Asus’un önümüzdeki dönemde satışa sunacağı Zenfone Max Pro M2 için yeni görseller sızdırıldı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

İşte devasa bataryalı Asus Zenfone Max Pro M2

Agresif fiyat politikası sayesinde önemli bir müşteri kitlesine erişmeyi başaran Asus, model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. İlk defa geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Zenfone Max Pro M2 modeline dair bazı yeni görseller sızdırıldı.

Asus orta segmente hitap eden yeni modelini henüz tanıtmış değil. Dolayısıyla söylentiler doğrultusunda konuşacak olursak Zenfone Pro M2’nin orta segmente hitap eden bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.

Gücünü Snapdragon 660 yonga setinden alacak olan telefon sistemini 4GB RAM ile destekleyecek. Dahili depolama tarafında 64GB ve 128GB’lık iki opsiyonun olacağı belirtiliyor.
1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6 inçlik IPS LCD ekranla gelecek olan Zenfone Max Pro M2, çentikli bir tasarım çizgisine sahip olacak.

Arka tarafında 13MP + 5MP’lik çift ana kamera modülü yer alan telefonun selfie kamerası ise 13MP.

Zenfone’un orta segmentteki yeni modelinin en önemli özelliği ise 5000 mAh boyutunda devasa bir bataryayla gelmesi.

İlk etapta yalnızca Hindistan’da satışa sunulacak olan telefon 11 Aralık’ta raflardaki yerini alacak. Devasa bataryasıyla dikkat çeken modelin global pazara gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil. Ayrıca telefonun satış fiyatı da önümüzdeki günlerde netleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Asus Zenfone Max Pro M2 teknoloji

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