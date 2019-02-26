İşte DHKP-C'li teröristlerin yakalandığı bina

Valiliğin yaptığı açıklamada gözaltına alınanların isimleri ise şöyle sıralandı;

Operasyonda binanın üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İdil Kültür Merkezi'ne sabah saatlerinde yapılan operasyonda üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişi gözaltına alınmıştı. 6 teröristin saklandığı gizli bölmenin fotoğrafları ortaya çıktı.

-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan İbrahim Gökçek,

-Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek Suçundan aranan Barkın Timtik (Sözde Halkın Hukuk Bürosu Sorumlusu)

-Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenlemek, Yönetmek, Bunların Hareketlerine Katılmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak ile Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek suçlarından arama kaydı bulunan Barış Yüksel (Sözde Halkın Mühendis Mimarları Sorumlusu)

-Operasyon sırasında binada bulunan B. V. ve S. G.

Binada yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildiği de kaydedildi.

(DHA)

