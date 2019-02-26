HABER

İşte DHKP-C'li teröristlerin yakalandığı bina

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan operasyonda teröristlerin saklandığı yerin fotoğrafları ortaya çıktı.

İşte DHKP-C'li teröristlerin yakalandığı bina

İdil Kültür Merkezi'ne sabah saatlerinde yapılan operasyonda üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişi gözaltına alınmıştı. 6 teröristin saklandığı gizli bölmenin fotoğrafları ortaya çıktı.

dhkp-cli-teroristlerin-yakalandigi-binada-cekilen-fotograflar_9139_dhaphoto2

dhkp-cli-teroristlerin-yakalandigi-binada-cekilen-fotograflar_9139_dhaphoto3

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, DHKP/C terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda binanın üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Valiliğin yaptığı açıklamada gözaltına alınanların isimleri ise şöyle sıralandı;

-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Yeşil Kategoride aranan Ümit İlter (Sözde Genel Sekreter)

-Silahlı Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek suçundan aranan Caferi Sadık Eroğlu (Sözde Türkiye Sorumlusu)

-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan Emel Yeşilırmak,

-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan İbrahim Gökçek,

-Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek Suçundan aranan Barkın Timtik (Sözde Halkın Hukuk Bürosu Sorumlusu)

-Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenlemek, Yönetmek, Bunların Hareketlerine Katılmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak ile Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek suçlarından arama kaydı bulunan Barış Yüksel (Sözde Halkın Mühendis Mimarları Sorumlusu)

-Operasyon sırasında binada bulunan B. V. ve S. G.

Binada yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildiği de kaydedildi.

(DHA)

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
DHKP-C'li teröristlerin yakalandığı binada çekilen fotoğraflarDHKP-C'li teröristlerin yakalandığı binada çekilen fotoğraflar
'Hayvanlara şiddet ile ilgili komisyon kurulması memnuniyet verici''Hayvanlara şiddet ile ilgili komisyon kurulması memnuniyet verici'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DHKP-C Şişli operasyon

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

Aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

Aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

24 kişini öldüğü midibüs faciası davasında karar

24 kişini öldüğü midibüs faciası davasında karar

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Hapis cezası kesinleşen DEAŞ itirafçısı, yol kontrolünde yakalandı

DEAŞ itirafçısı, yol kontrolünde yakalandı

'Senin havan kime' deyip yumruk attı! 4,5 yıl hapsi isteniyor

'Senin havan kime' deyip yumruk attı! 4,5 yıl hapsi isteniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.