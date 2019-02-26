HABER

İşte DHKP/C’li teröristlerin yakalandığı "sağır oda"

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 15:59 | Son Güncelleme

İstanbul’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi’ne yapılan baskında yakalanan DHKP-C üst düzey sorumlularının kaldığı sığınağın fotoğrafları ortaya çıktı.

İstanbul’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi’ne yapılan baskında yakalanan DHKP-C üst düzey sorumlularının kaldığı sığınağın fotoğrafları ortaya çıktı. "Sağır oda" olarak tabir edilen sığınağın dışarıdan tamamen izole edildiği görüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince sabaha karşı Şişli’de İdil Kültür Merkezinin binasına gerçekleştirilen operasyonda örgütün üst düzey sorumlularının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde "yeşil" Kategoride aranan Ümit İlter ve "gri" kategoride aranan Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek’in de yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Zanlıların İdil Kültür Merkezi’nin en üst katında bulunan ve dışarıdan izole edilmiş "sağır oda" tabir edilen bölümde kaldıkları belirlenirken, iki kişinin de kapıda polis hareketliliğine karşın gözcülük yaptığı öğrenildi. Zanlıların operasyon esnasında polis tarafından ele geçirilmemesi için bir takım dokümanları yuttuğu da kaydedildi. 6 zanlının saklandığı "sağır oda"nın fotoğrafları da ortaya çıktı.

PARTNERKabına sığmadı! Ondan kimse gözünü alamadıKabına sığmadı! Ondan kimse gözünü alamadı
Ümidini kestiği çalınan otomobiline 5 yıl sonra kavuştuÜmidini kestiği çalınan otomobiline 5 yıl sonra kavuştu
5 yıl önce çalınan otomobili bulundu5 yıl önce çalınan otomobili bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstanbul'da koku alarmı! Öğrenciler evlerine gönderildi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.