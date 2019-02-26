İstanbul’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi’ne yapılan baskında yakalanan DHKP-C üst düzey sorumlularının kaldığı sığınağın fotoğrafları ortaya çıktı. "Sağır oda" olarak tabir edilen sığınağın dışarıdan tamamen izole edildiği görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince sabaha karşı Şişli’de İdil Kültür Merkezinin binasına gerçekleştirilen operasyonda örgütün üst düzey sorumlularının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde "yeşil" Kategoride aranan Ümit İlter ve "gri" kategoride aranan Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek’in de yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Zanlıların İdil Kültür Merkezi’nin en üst katında bulunan ve dışarıdan izole edilmiş "sağır oda" tabir edilen bölümde kaldıkları belirlenirken, iki kişinin de kapıda polis hareketliliğine karşın gözcülük yaptığı öğrenildi. Zanlıların operasyon esnasında polis tarafından ele geçirilmemesi için bir takım dokümanları yuttuğu da kaydedildi. 6 zanlının saklandığı "sağır oda"nın fotoğrafları da ortaya çıktı.

