İşte Digital Crown'a yer vermeyen Apple Watch prototipinin fotoğrafları!

İlk Apple Watch akıllı saati, 2014 yılında düzenlenen iPhone 6 ve iPhone 6 Plus etkinliğinde görücüye çıktı. Apple'ın akıllı saat pazarına girmesi beklenmedik değildi. Zira o dönem, birçok analist Apple'ın bir akıllı saat üreteceği konusunda hemfikirdi. İlk Apple Watch'tan sonra Apple, önceki hatalarından da ders alarak, ilk üründen daha iyi bir Apple Watch hazırladı. Sonrasında ise bunu hala satılmakta olan Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5 ve son olarak Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE takip etti. Bugün ise, Apple Watch Series 6'nın ve tüm Apple Watch'ların atası olarak sayabileceğimiz bir Apple Watch prototipinin fotoğrafları gün yüzüne çıktı.

APPLE WATCH PROTOTİPİ İPOD'A BENZİYOR

Twitter'daki Apple Demo isimli bir Twitter kullanıcısı 2014 yılına ait olduğu düşünülen Apple Watch prototipi paylaştı. Prototip, sandığımız Apple Watch'lara ise pek benzemiyor. İlk bakışta etrafındaki koruma nedeniyle bir iPod'a benzetilen Apple Watch prototipinin, herhangi bir Digital Crown'a (Apple Watch'lardaki dönen ana ekran düğmesi) sahip olmadığı görülüyor. Bunun dışında cihazın beta watchOS 1.0 sürümüne sahip olduğu aktarılıyor.