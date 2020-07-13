İşte Diyarbakır’ın saklı cenneti!

Korona virüsle birlikte sıcak havanın da etkili olduğu Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Elazığ gibi illerden vatandaşlar, Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan doğa harikası Şeyhandede şelalesinin yolunu tuttu. Güzelliği ile göz kamaştıran Şeyhandede şelalesi, korona virüs nedeni ile tatile çıkamayan vatandaşların gözde mekanı haline geldi.

Türkiye’de korona virüsle birlikte sıcak havalar da etkisini arttırmaya başladı. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde artış gösteren vakalar ve sıcak havalar vatandaşları bu yıl evlerine kapattı. Tatile gidemeyen vatandaşlar da bulundukları illerin yakınlarında bulunan doğal güzellikleri keşfetmeye başladı. Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan Şeyhandede şelalesi, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ gibi yakın illerde ikamet eden vatandaşların gözde mekanı haline geldi. Şelalenin altında yüzüp piknik yapmanın keyfini çıkaran vatandaşlar, bölgenin çevre düzenlemesinin yapılması için çağrıda bulundu.

'BURANIN GÖRÜLÜP KEŞFEDİLMESİ GEREKİYOR'

Siverek’ten ailesiyle birlikte Şeyhandede şelalesine gelen Mehmet Emin Sağır, pandemi sürecinden dolayı uzak yerlere gidemediklerini söyledi. Bölgelerinde doğal güzelliklerin olduğunu vurgulayan Sağır, “Buranın görülüp keşfedilmesi gerekiyor. Burayı az insan biliyor, genelde çevre illerdeki insanlar biliyor. Dışarıdan gelecek kişiler içinde burayı tavsiye ediyorum. Akdeniz, Antalya, Bodrum gibi deniz olan bölgeler yerine doğa harikası olan Şeyhandede şelalesini tavsiye ediyorum. Bölgede çevre düzenlemesi yapılması şart. Şelalenin etrafında sosyal tesisler yapılarak turizme kazandırılabilir" dedi.