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İşte dizüstü bilgisayar seçerken dikkat edilmesi gerekenler!

18.10.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş odaklı kullanacağımız dizüstü bilgisayar seçiminde dikkate alınması gereken birçok özellik bulunuyor. Satın alma aşamasında olanlar için işe yarayacak kriterleri listeledik.

İşte dizüstü bilgisayar seçerken dikkat edilmesi gerekenler!

Masaüstü bilgisayarların aksine dizüstü bilgisayarlar üretkenliği mobil olarak her koşulda sağlamak için tasarlanır. Sağlam ve dayanıklı olmasının yanı sıra kolay taşınabilir olması, performansıyla ağır iş yükünün altından kalkabilmesi gibi özellikler iş için kullanacağımız dizüstü bilgisayarların olmazsa olmazlarından. Türkiye’de MagicBook X15 ile dizüstü bilgisayar pazarında yerini alan HONOR, dizüstü bilgisayar satın alırken karar aşamasında yardımcı olacak bu kriterleri şöyle sıraladı:

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YÜKSEK PERFORMANS İÇİN AKILLI SEÇİM

Dizüstü bilgisayar satın alırken iyi bir işlemci modeli ve bellek gibi donanımları önemseyip, özellikle günlük kullanımda ve işiniz için aynı anda birden fazla programı bir arada kullanabileceğini bir model belirlemelisiniz. Diğer yandan, çalıştığınız dokümanları saklamak ve dilediğiniz zaman ulaşmak için hızlı bir depolama birimine de ihtiyaç duyabilirsiniz.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUYAN EKRANLAR

Uzun süren mesailerde ekran karşısında fazla vakit harcandığından, bilgisayar seçiminde göz sağlığını koruyan ekranlar kritik öneme sahip. Düşük Mavi Işık ve Titreşim Yapmayan Ekran konusunda TÜV Rheinland sertifikalarına sahip ve DC ışık azaltma teknolojisi ile göz sağlığını koruyan laptoplar bu anlamda ilk tercihlerinizden olmalı.

HIZLI ŞARJ VE UZUN SÜRE KULLANIM

İş için seçeceğiniz bir dizüstü bilgisayarını batarya kaygısı yaşamadan kullanmanız oldukça önemli. Hızlı şarj desteği olan modeller daha fazla mobilite imkanı sağlıyor.

HAFİF, ŞIK VE KOMPAKT BİR TASARIM

Kompakt tasarıma sahip dizüstü bilgisayarlar, iş akışınızı önemli ölçüde etkileyebilir. Dosyalarınız üzerinde çalışırken canlı renklerin ve gerçekçi görsellerin her detayıyla yakalanması oldukça önemlidir. Full HD ekranlı ve 1920 x 1080 ekran çözünürlüğüne sahip bir dizüstü bilgisayar seçmek, bir iş bilgisayarı için en iyi seçeneklerden biri. Ekranın standart boyutlara sahip olması hem çalışmalarınızı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacak hem de taşınabilir olması açısından size büyük kolaylık sağlayacaktır. Özellikle sürekli seyahat ediyor ve bilgisayarınızı hem iş yerinde hem de evinizde kullanıyorsanız ağırlık ve boyutu önemli hale geliyor.

GÜVENLİK İÇİN PARMAK İZİ VE KAMERA

İş bilgisayarınızı evde, tatilde ya da seyahatleriniz sırasında, kısacası her koşulda hızlı bir şekilde açmak ve üzerinde çalıştığınız dosyaların güvenliğini sağlamak büyük bir öneme sahip.

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Aynı zamanda sık sık dijital görüşmeler yapabileceğinizi göz önüne alarak web kamerasını da dikkate almalısınız.

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