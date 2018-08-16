İngiltere merkezli pazar araştırmaları firması JATO’nun 2018 ilk yarısına dair verilerden derlediği rapora göre dünya çapında ilk altı ayda geçen yıla kıyasla yüzde 3.6 artışla 44 milyon araç satıldı (hafif ticari araçlar hariç; otomobil ve pick-up kamyonet modelleri).

İşte dünyanın en çok satan modelleri

1 / 28 Dünyanın ikinci en büyük nüfusuyla ve hızla gelişen ekonomisiyle otomobil satışlarında adeta patlama yaşayan Hindistan pazarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 büyüyerek, Çin, ABD ve Japonya’nın ardından dünyanın en büyük dördüncü pazarı haline geldi.

2 / 28 2018’in ilk yarısında 12.2 milyon adetle dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin’de de yüzde 4’lük bir büyüme gerçekleşirken, satışların yüzde 60’ının SUV gövde tipi modellerden oluşması dikkat çekiyor.

3 / 28 İşte 2018'in ilk yarısında dünyada en çok satan ilk 20 model...

4 / 28 1- Ford F-150 2018'in ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 3 artışla 542 bin 827 adet sattı.

5 / 28 2- Toyota Corolla 2018'in ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 1 artışla 478 bin 122 adet sattı.

6 / 28 3- Volkswagen Golf 2018'in ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 1 artışla 431 bin 836 adet sattı.

7 / 28 4- Honda Civic 2018'in ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 6 artışla 412 bin 664 adet sattı.

8 / 28 5- Toyota RAV4 2018'in ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 7 artışla 395 bin 816 sattı.

9 / 28 6- Nissan X-Trail 2018'in ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 5 düşüşle 392 bin 489 adet sattı.

10 / 28 7- Volkswagen Passat 2018'in ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 5 artışla 356 bin 566 adet sattı.

11 / 28 8- Honda CR-V 2018'in ilk 6 ayında geçen yılla aynı şekilde 339 bin adet sattı.

12 / 28 9- Honda HR-V 2018'in ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 8 düşüşle 334 bin 917 adet sattı.

13 / 28 10- Chevrolet Silverado 2018'in ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 10 artışla 326 bin 427 adet sattı.

14 / 28 11- Toyota Camry 2018'in ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 13 artışla 326 bin 427 adet sattı.

15 / 28 12- Nissan Qashqai 2018'in ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 26 artışla 313 bin 149 adet sattı.

16 / 28 13- Volkswagen Polo 2018'in ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 5 artışla 312 bin 677 adet sattı.

17 / 28 14- Ford Kuga 2018'in ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 6 düşüşle 299 bin 410 adet sattı.

18 / 28 15- Dodge RAM Pickup 2018'in ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 8 düşüşle 290 bin 125 adet sattı.

19 / 28 16- Hyundai Elantra 2018'in ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 3 artışla 287 bin 492 adet sattı.

20 / 28 17- Ford Focus 2018'in ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 19 düşüşle 270 bin 183 adet sattı.

21 / 28 18- Hyundai Tucson 2018'in ilk 6 ayında geçen yılki kadar 260 bin 601 adet sattı.

22 / 28 19- Mercedes-Benz C-Sınıfı 2018'in ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 5 düşüşle 244 bin 377 adet sattı.

23 / 28 20- Mazda CX-5 2018'in ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 24 artışla 239 bin 450 adet sattı.

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25 / 28 En çok satan 50 modeli kapsayan listenin devamında son sıralarda yer alsalar da dikkat çekici bir artış gösteren modeller arasında yüzde 183 artışla Volkswagen Tiguan Allspace.

26 / 28 Yüzde 140 artışla Jeep Compass

27 / 28 Yüzde 48 artışla Ford EcoSport