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İşte dünyanın en değerli 50 markası

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.09.2018 14:03 | Son Güncelleme

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, dünyanın en değerli perakende markalarını açıkladı.

Listenin ilk 10 sırasında yedi ABD menşeli marka bulunurken Çin'den iki, İsveç'ten ise 1 marka yer aldı.

Dünyanın en değerli perakende markaları

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Amazon, dünyanın en değerli perakende markası olarak yüzde 42’lik bir artışla 150,8 milyar dolara ulaştı.
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Son bir yıldaki en büyük artışı ise yüzde 58'lik oranla Alibaba gerçekleştirdi. İşte, dünyanın en değerli 50 markası
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Amazon (ABD)

Amazon (ABD)
Marka değeri: 150,811 milyar dolar
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Walmart (ABD)

Walmart (ABD)
Marka değeri: 61,480 milyar dolar
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Alibaba (Çin)

Alibaba (Çin)
Marka değeri: 54,921 milyar dolar
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Home Depot (ABD)

Home Depot (ABD)
Marka değeri: 33,748 milyar dolar
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IKEA (İsveç)

IKEA (İsveç)
Marka değeri: 24,351 milyar dolar
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CVS Health (ABD)

CVS Health (ABD)
Marka değeri: 20,603 milyar dolar
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JD.com (Çin)

JD.com (Çin)
Marka değeri: 19,623 milyar dolar
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Walgreens (ABD)

Walgreens (ABD)
Marka değeri: 15,546 milyar dolar
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Lowe's (ABD)

Lowe's (ABD)
Marka değeri: 14,021 milyar dolar
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Target (ABD)

Target (ABD)
Marka değeri: 13,679 milyar dolar
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Costco (ABD)

Costco (ABD)
Marka değeri: 12,182 milyar dolar
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Carrefour (Fransa)

Carrefour (Fransa)
Marka değeri: 10,616 milyar dolar
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Tesco (İngiltere)

Tesco (İngiltere)
Marka değeri: 9,926 milyar dolar
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Aldi (Almanya)

Aldi (Almanya)
Marka değeri: 9,179 milyar dolar
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Lidl (Almanya)

Lidl (Almanya)
Marka değeri: 8,495 milyar dolar
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7-Eleven (Japonya)

7-Eleven (Japonya)
Marka değeri: 8,399 milyar dolar
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eBay (ABD)

eBay (ABD)
Marka değeri: 8,146 milyar dolar
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Sam's Club (ABD)

Sam's Club (ABD)
Marka değeri: 7,494 milyar dolar
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Woolworths (Avustralya)

Woolworths (Avustralya)
Marka değeri: 7,145 milyar dolar
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Coles (Avustralya)

Coles (Avustralya)
Marka değeri: 6,574 milyar dolar
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Publix (ABD)

Publix (ABD)
Marka değeri: 6,500 milyar dolar
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Asda (ABD)

Asda (ABD)
Marka değeri: 6,401 milyar dolar
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T.J. Maxx (ABD)

T.J. Maxx (ABD)
Marka değeri: 5,912 milyar dolar
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Dollar General (ABD)

Dollar General (ABD)
Marka değeri: 5,511 milyar dolar
27 / 52

Sainsbury's (İngiltere)

Sainsbury's (İngiltere)
Marka değeri: 5,443 milyar dolar
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Kroger (ABD)

Kroger (ABD)
Marka değeri: 5,190 milyar dolar
29 / 52

Ross Dress For Less (ABD)

Ross Dress For Less (ABD)
Marka değeri: 5,106 milyar dolar
30 / 52

Macy's (ABD)

Macy's (ABD)
Marka değeri: 4,888 milyar dolar
31 / 52

E Leclerc (Fransa)

E Leclerc (Fransa)
Marka değeri: 4,674 milyar dolar
32 / 52

Suning (Çin)

Suning (Çin)
Marka değeri: 4,386 milyar dolar
33 / 52

Nordstrom (ABD)

Nordstrom (ABD)
Marka değeri: 4,250 milyar dolar
34 / 52

Kohl's (ABD)

Kohl's (ABD)
Marka değeri: 4,183 milyar dolar
35 / 52

El Corte Inglés (İspanya)

El Corte Inglés (İspanya)
Marka değeri: 4,136 milyar dolar
36 / 52

AutoZone (ABD)

AutoZone (ABD)
Marka değeri: 4,106 milyar dolar
37 / 52

Carmax (ABD)

Carmax (ABD)
Marka değeri: 4,032 milyar dolar
38 / 52

Whole Foods (ABD)

Whole Foods (ABD)
Marka değeri: 3,798 milyar dolar
39 / 52

Marks & Spencer (İngiltere)

Marks & Spencer (İngiltere)
Marka değeri: 3,788 milyar dolar
40 / 52

New Zalando (Almanya)

New Zalando (Almanya)
Marka değeri: 3,757 milyar dolar
41 / 52

Circle K (Kanada)

Circle K (Kanada)
Marka değeri: 3,668 milyar dolar
42 / 52

AEON (Japonya)

AEON (Japonya)
Marka değeri: 3,466 milyar dolar
43 / 52

Safeway (ABD)

Safeway (ABD)
Marka değeri: 3,450 milyar dolar
44 / 52

New Leroy Merlin (Fransa)

New Leroy Merlin (Fransa)
Marka değeri: 3,357 milyar dolar
45 / 52

Best Buy (ABD)

Best Buy (ABD)
Marka değeri: 3,237 milyar dolar
46 / 52

Metro (Almanya)

Metro (Almanya)
Marka değeri: 3,218 milyar dolar
47 / 52

Auchan (Fransa)

Auchan (Fransa)
Marka değeri: 3,149 milyar dolar
48 / 52

Morrisons (İngiltere)

Morrisons (İngiltere)
Marka değeri: 3,113 milyar dolar
49 / 52

New Marshalls (ABD)

New Marshalls (ABD)
Marka değeri: 3,040 milyar dolar
50 / 52

Edeka (Almanya)

Edeka (Almanya)
Marka değeri: 3,009 milyar dolar
51 / 52

O'Reilly Auto Parts (ABD)

O'Reilly Auto Parts (ABD)
Marka değeri: 2,996 milyar dolar
52 / 52

New Kaufland (Almanya)

New Kaufland (Almanya)
Marka değeri: 2,785 milyar dolar
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