Listenin ilk 10 sırasında yedi ABD menşeli marka bulunurken Çin'den iki, İsveç'ten ise 1 marka yer aldı.
Dünyanın en değerli perakende markaları
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Amazon, dünyanın en değerli perakende markası olarak yüzde 42’lik bir artışla 150,8 milyar dolara ulaştı.
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Son bir yıldaki en büyük artışı ise yüzde 58'lik oranla Alibaba gerçekleştirdi. İşte, dünyanın en değerli 50 markası
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Amazon (ABD)
Marka değeri: 150,811 milyar dolar
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Walmart (ABD)
Marka değeri: 61,480 milyar dolar
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Alibaba (Çin)
Marka değeri: 54,921 milyar dolar
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Home Depot (ABD)
Marka değeri: 33,748 milyar dolar
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IKEA (İsveç)
Marka değeri: 24,351 milyar dolar
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CVS Health (ABD)
Marka değeri: 20,603 milyar dolar
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JD.com (Çin)
Marka değeri: 19,623 milyar dolar
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Walgreens (ABD)
Marka değeri: 15,546 milyar dolar
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Lowe's (ABD)
Marka değeri: 14,021 milyar dolar
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Target (ABD)
Marka değeri: 13,679 milyar dolar
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Costco (ABD)
Marka değeri: 12,182 milyar dolar
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Carrefour (Fransa)
Marka değeri: 10,616 milyar dolar
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Tesco (İngiltere)
Marka değeri: 9,926 milyar dolar
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Aldi (Almanya)
Marka değeri: 9,179 milyar dolar
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Lidl (Almanya)
Marka değeri: 8,495 milyar dolar
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7-Eleven (Japonya)
Marka değeri: 8,399 milyar dolar
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eBay (ABD)
Marka değeri: 8,146 milyar dolar
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Sam's Club (ABD)
Marka değeri: 7,494 milyar dolar
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Woolworths (Avustralya)
Marka değeri: 7,145 milyar dolar
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Coles (Avustralya)
Marka değeri: 6,574 milyar dolar
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Publix (ABD)
Marka değeri: 6,500 milyar dolar
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Asda (ABD)
Marka değeri: 6,401 milyar dolar
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T.J. Maxx (ABD)
Marka değeri: 5,912 milyar dolar
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Dollar General (ABD)
Marka değeri: 5,511 milyar dolar
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Sainsbury's (İngiltere)
Marka değeri: 5,443 milyar dolar
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Kroger (ABD)
Marka değeri: 5,190 milyar dolar
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Ross Dress For Less (ABD)
Marka değeri: 5,106 milyar dolar
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Macy's (ABD)
Marka değeri: 4,888 milyar dolar
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E Leclerc (Fransa)
Marka değeri: 4,674 milyar dolar
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Suning (Çin)
Marka değeri: 4,386 milyar dolar
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Nordstrom (ABD)
Marka değeri: 4,250 milyar dolar
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Kohl's (ABD)
Marka değeri: 4,183 milyar dolar
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El Corte Inglés (İspanya)
Marka değeri: 4,136 milyar dolar
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AutoZone (ABD)
Marka değeri: 4,106 milyar dolar
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Carmax (ABD)
Marka değeri: 4,032 milyar dolar
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Whole Foods (ABD)
Marka değeri: 3,798 milyar dolar
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Marks & Spencer (İngiltere)
Marka değeri: 3,788 milyar dolar
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New Zalando (Almanya)
Marka değeri: 3,757 milyar dolar
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Circle K (Kanada)
Marka değeri: 3,668 milyar dolar
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AEON (Japonya)
Marka değeri: 3,466 milyar dolar
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Safeway (ABD)
Marka değeri: 3,450 milyar dolar
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New Leroy Merlin (Fransa)
Marka değeri: 3,357 milyar dolar
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Best Buy (ABD)
Marka değeri: 3,237 milyar dolar
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Metro (Almanya)
Marka değeri: 3,218 milyar dolar
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Auchan (Fransa)
Marka değeri: 3,149 milyar dolar
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Morrisons (İngiltere)
Marka değeri: 3,113 milyar dolar
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New Marshalls (ABD)
Marka değeri: 3,040 milyar dolar
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Edeka (Almanya)
Marka değeri: 3,009 milyar dolar
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O'Reilly Auto Parts (ABD)
Marka değeri: 2,996 milyar dolar
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New Kaufland (Almanya)
Marka değeri: 2,785 milyar dolar
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