Listenin ilk 10 sırasında yedi ABD menşeli marka bulunurken Çin'den iki, İsveç'ten ise 1 marka yer aldı.

Dünyanın en değerli perakende markaları

1 / 52 Amazon, dünyanın en değerli perakende markası olarak yüzde 42’lik bir artışla 150,8 milyar dolara ulaştı.

2 / 52 Son bir yıldaki en büyük artışı ise yüzde 58'lik oranla Alibaba gerçekleştirdi. İşte, dünyanın en değerli 50 markası

3 / 52 Amazon (ABD) Marka değeri: 150,811 milyar dolar

4 / 52 Walmart (ABD) Marka değeri: 61,480 milyar dolar

5 / 52 Alibaba (Çin) Marka değeri: 54,921 milyar dolar

6 / 52 Home Depot (ABD) Marka değeri: 33,748 milyar dolar

7 / 52 IKEA (İsveç) Marka değeri: 24,351 milyar dolar

8 / 52 CVS Health (ABD) Marka değeri: 20,603 milyar dolar

9 / 52 JD.com (Çin) Marka değeri: 19,623 milyar dolar

10 / 52 Walgreens (ABD) Marka değeri: 15,546 milyar dolar

11 / 52 Lowe's (ABD) Marka değeri: 14,021 milyar dolar

12 / 52 Target (ABD) Marka değeri: 13,679 milyar dolar

13 / 52 Costco (ABD) Marka değeri: 12,182 milyar dolar

14 / 52 Carrefour (Fransa) Marka değeri: 10,616 milyar dolar

15 / 52 Tesco (İngiltere) Marka değeri: 9,926 milyar dolar

16 / 52 Aldi (Almanya) Marka değeri: 9,179 milyar dolar

17 / 52 Lidl (Almanya) Marka değeri: 8,495 milyar dolar

18 / 52 7-Eleven (Japonya) Marka değeri: 8,399 milyar dolar

19 / 52 eBay (ABD) Marka değeri: 8,146 milyar dolar

20 / 52 Sam's Club (ABD) Marka değeri: 7,494 milyar dolar

21 / 52 Woolworths (Avustralya) Marka değeri: 7,145 milyar dolar

22 / 52 Coles (Avustralya) Marka değeri: 6,574 milyar dolar

23 / 52 Publix (ABD) Marka değeri: 6,500 milyar dolar

24 / 52 Asda (ABD) Marka değeri: 6,401 milyar dolar

25 / 52 T.J. Maxx (ABD) Marka değeri: 5,912 milyar dolar

26 / 52 Dollar General (ABD) Marka değeri: 5,511 milyar dolar

27 / 52 Sainsbury's (İngiltere) Marka değeri: 5,443 milyar dolar

28 / 52 Kroger (ABD) Marka değeri: 5,190 milyar dolar

29 / 52 Ross Dress For Less (ABD) Marka değeri: 5,106 milyar dolar

30 / 52 Macy's (ABD) Marka değeri: 4,888 milyar dolar

31 / 52 E Leclerc (Fransa) Marka değeri: 4,674 milyar dolar

32 / 52 Suning (Çin) Marka değeri: 4,386 milyar dolar

33 / 52 Nordstrom (ABD) Marka değeri: 4,250 milyar dolar

34 / 52 Kohl's (ABD) Marka değeri: 4,183 milyar dolar

35 / 52 El Corte Inglés (İspanya) Marka değeri: 4,136 milyar dolar

36 / 52 AutoZone (ABD) Marka değeri: 4,106 milyar dolar

37 / 52 Carmax (ABD) Marka değeri: 4,032 milyar dolar

38 / 52 Whole Foods (ABD) Marka değeri: 3,798 milyar dolar

39 / 52 Marks & Spencer (İngiltere) Marka değeri: 3,788 milyar dolar

40 / 52 New Zalando (Almanya) Marka değeri: 3,757 milyar dolar

41 / 52 Circle K (Kanada) Marka değeri: 3,668 milyar dolar

42 / 52 AEON (Japonya) Marka değeri: 3,466 milyar dolar

43 / 52 Safeway (ABD) Marka değeri: 3,450 milyar dolar

44 / 52 New Leroy Merlin (Fransa) Marka değeri: 3,357 milyar dolar

45 / 52 Best Buy (ABD) Marka değeri: 3,237 milyar dolar

46 / 52 Metro (Almanya) Marka değeri: 3,218 milyar dolar

47 / 52 Auchan (Fransa) Marka değeri: 3,149 milyar dolar

48 / 52 Morrisons (İngiltere) Marka değeri: 3,113 milyar dolar

49 / 52 New Marshalls (ABD) Marka değeri: 3,040 milyar dolar

50 / 52 Edeka (Almanya) Marka değeri: 3,009 milyar dolar

51 / 52 O'Reilly Auto Parts (ABD) Marka değeri: 2,996 milyar dolar