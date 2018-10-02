İşte dünyanın en gizemli kabilesi!

Awa isimli kabilenin 600 üyesi var ve bu kabilenin yüzünün dış dünya ile şimdiye kadar hiç temasa geçmediği tahmin ediliyor.

1 / 19 National Geographic dergisinin ekim sayısında yer alan fotoğraflar kabilenin ilginç hayatına ilişkin anları gözler önüne serdi. Kabile üyeleri sabah suya girmekten büyük zevk alıyorlar.

2 / 19 Fotoğrafta kaplumbağa yakaladıkları görünen kadınlar muhtemelen onları günün ilerleyen saatlerinde pişirecek. Avrupalı yayılmacılar Amerika kıtasına vardıktan sonra özellikle Amazonlarda yaşayan yerlileri yakalayarak köle yaptılar.

3 / 19 Bundan kaçan yerliler zaman içinde yaşamak için ormanın en ücra derinliklerini tercih etti.

4 / 19 19. yy. boyunca yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalan kabile üyeleri aynı zamanda evleri olan ormanın da büyük kısmını kaybetmiş durumdalar.

5 / 19 1980'lerin ortasından itibaren Awa kabilesi üyeleri hükümetin onlar için kurduğu yerleşim noktalarına taşınmaya başlamış.

6 / 19 1982'de Dünya Bankası ve Avrupa Birliği'nden 900 milyon dolar ödenek alana Brezilya hükümeti bu parayı yerli halkın rutin hayatını korumak için harcadı.

7 / 19 Ancak kabilenin çok büyük bir kısmı hala ormanda yaşamak için direniyor.

8 / 19 Ormanla uyum içinde yaşayan Awa kabilesi bazı vahşi hayvanları evcilleştirmeyi başarmış durumda. Tropikal bölgelerde yaşayan Armadillo hayvanı ise kabilenin en sevdiği yiyeceklerden biri.

9 / 19 Hala ok ve yayla avlanan Awa kabilesi üyeleri, bal ve yemiş toplayarak gıda depoluyorlar.

10 / 19 Brezilya hükümeti Amazon'da yaşayan son kabileyi korumak için önemli adımlar atmak istiyor.

11 / 19 Ancak hükümet yetkililerinin şimdiye kadar somut bir adım attığı söylenemez.

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