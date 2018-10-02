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İşte dünyanın en gizemli kabilesi!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2018 15:47 | Son Güncelleme

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın Amazon ormanlarında yaşayan, dünyanın en gizemli kabilesinin gizli yaşamı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi.

Awa isimli kabilenin 600 üyesi var ve bu kabilenin yüzünün dış dünya ile şimdiye kadar hiç temasa geçmediği tahmin ediliyor.

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National Geographic dergisinin ekim sayısında yer alan fotoğraflar kabilenin ilginç hayatına ilişkin anları gözler önüne serdi. Kabile üyeleri sabah suya girmekten büyük zevk alıyorlar.
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Fotoğrafta kaplumbağa yakaladıkları görünen kadınlar muhtemelen onları günün ilerleyen saatlerinde pişirecek. Avrupalı yayılmacılar Amerika kıtasına vardıktan sonra özellikle Amazonlarda yaşayan yerlileri yakalayarak köle yaptılar.
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Bundan kaçan yerliler zaman içinde yaşamak için ormanın en ücra derinliklerini tercih etti.
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19. yy. boyunca yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalan kabile üyeleri aynı zamanda evleri olan ormanın da büyük kısmını kaybetmiş durumdalar.
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1980'lerin ortasından itibaren Awa kabilesi üyeleri hükümetin onlar için kurduğu yerleşim noktalarına taşınmaya başlamış.
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1982'de Dünya Bankası ve Avrupa Birliği'nden 900 milyon dolar ödenek alana Brezilya hükümeti bu parayı yerli halkın rutin hayatını korumak için harcadı.
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Ancak kabilenin çok büyük bir kısmı hala ormanda yaşamak için direniyor.
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Ormanla uyum içinde yaşayan Awa kabilesi bazı vahşi hayvanları evcilleştirmeyi başarmış durumda. Tropikal bölgelerde yaşayan Armadillo hayvanı ise kabilenin en sevdiği yiyeceklerden biri.
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Hala ok ve yayla avlanan Awa kabilesi üyeleri, bal ve yemiş toplayarak gıda depoluyorlar.
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Brezilya hükümeti Amazon'da yaşayan son kabileyi korumak için önemli adımlar atmak istiyor.
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Ancak hükümet yetkililerinin şimdiye kadar somut bir adım attığı söylenemez.
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Anahtar Kelimeler:
Kabile Güney Amerika brezilya

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