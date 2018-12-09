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İşte dünyanın en güzel kadını!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.12.2018 14:21 | Son Güncelleme

Miss World 2018 Güzellik Yarışması’nın kazananı Meksika’dan Vanessa Ponce de Leon oldu.

Çin'de düzenlenen Miss World 2018’in kazananı belli oldu. Meksikalı güzel Vanessa Ponce de Leon Miss World birincisi seçildi.

Miss World 2018 Güzellik Yarışması'nın birincisi açıklandı

Uluslararası İşletme bölümünden mezun olan 26 yaşındaki Vanessa Ponce de Leon, modellik ve sunuculuk da yapıyor.
Meksika'da gönüllü hizmet veren bir rehabilitasyon merkezinin yönetim kurulunda da yer alan güzelin sloganı ise “Hepimizin birbirine ihtiyacı var”.
Meksikalı güzelin birinci olduğu yarışmada Beyaz Rusya, Fransa, İskoçya, Jamaika, Martinique, Meksika, Panama, Mauritius, Uganda, Nepal, Yeni Zelanda ve Tayland da ilk 12'ye kaldı.
Beyaz Rusya Avrupa'nın, Meksika Amerika kıtasının, Uganda Afrika'nın, Jamaika Karayip ülkelerinin, Tayland ise Asya ve Okyanusya'nın birincisi seçildi.
Miss World’de Türkiye’yi temsil eden Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin ise ilk 30 güzel arasında yer alamadı.
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Miss World 2018 Güzellik Yarışması Vanessa Ponce de Leon

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