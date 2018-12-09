İşte dünyanın en güzel kadını!

Çin'de düzenlenen Miss World 2018’in kazananı belli oldu. Meksikalı güzel Vanessa Ponce de Leon Miss World birincisi seçildi.

Miss World 2018 Güzellik Yarışması'nın birincisi açıklandı

Uluslararası İşletme bölümünden mezun olan 26 yaşındaki Vanessa Ponce de Leon, modellik ve sunuculuk da yapıyor.

Meksika'da gönüllü hizmet veren bir rehabilitasyon merkezinin yönetim kurulunda da yer alan güzelin sloganı ise “Hepimizin birbirine ihtiyacı var”.

Meksikalı güzelin birinci olduğu yarışmada Beyaz Rusya, Fransa, İskoçya, Jamaika, Martinique, Meksika, Panama, Mauritius, Uganda, Nepal, Yeni Zelanda ve Tayland da ilk 12'ye kaldı.

Beyaz Rusya Avrupa'nın, Meksika Amerika kıtasının, Uganda Afrika'nın, Jamaika Karayip ülkelerinin, Tayland ise Asya ve Okyanusya'nın birincisi seçildi.