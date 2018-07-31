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İşte dünyanın en güzel yüzlü isimleri! Listede 5 Türk var

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.07.2018 11:39 | Son Güncelleme

Aslen film eleştirmeni olan TC Candler önderliğinde, bağımsız eleştirmenlerin kurduğu 'independentcritics.com' adlı internet sitesi, 1990 yılından beri dünya çapında en güzel yüzleri seçmeye devam ediyor.

Küçük bir proje olarak başlayan bu organizasyon şimdi dünya çapında milyonlarca kişinin takip ettiği bir liste haline geldi. Estetik kusursuzluğun yanında zarafet, orijinallik, neşe gibi faktörler en güzel yüzün seçilmesinde dikkat edilen kriterler arasında. İşte 'independentcritics.com' sitesinin oylamaya sunduğu dünyanın en güzel yüzü adayları...

İşte dünyanın en güzel 100 yüzünün adayları

1 / 86

CANDICE SWANEPOEL (GÜNEY AFRİKA)
2 / 86

BARBARA PALVIN (MACARİSTAN)
3 / 86

CARA DELEVINGNE (BİRLEŞİK KRALLIK)
4 / 86

AUDREYANA MICHELLE (ABD)
5 / 86

EMMA WATSON (BİRLEŞİK KRALLIK - FRANSA)
6 / 86

DASHA TARAN (RUSYA)
7 / 86

JEONGYEON (GÜNEY KORE)
8 / 86

KIMBERLY RYDER (ENDONEZYA)
9 / 86

SONIA BEN AMMAR (FRANSA)
10 / 86

JU JINGYI (ÇİN)
11 / 86

MEIKA WOOLLARD (AVUSTRALYA)
12 / 86

IRENE (GÜNEY KORE)
13 / 86

NATALYA TSEVELCHUGOVA (RUSYA)
14 / 86

ARIANA GRANDE (ABD)
15 / 86

HEATHER VAUGHN (ABD)
16 / 86

JENNIFER LAWRENCE (ABD)
17 / 86

ANA DE ARMAS (KÜBA)
18 / 86

JENNIE KIM (GÜNEY KORE - YENİ ZELANDA)
19 / 86

GOLSHIFTEH FARAHANI (İRAN)
20 / 86

CAMILLA BELLE (ABD - BREZİLYA)
21 / 86

CHELSEA ISLAN (ENDONEZYA)
22 / 86

KATHRYN BERNARDO (FİLİPİNLER)
23 / 86

ANNA VAN PATTEN (ABD)
24 / 86

JESSICA JUNG (ABD - GÜNEY KORE)
25 / 86

GAL GADOT (İSRAİL)
26 / 86

DEEPIKA PADUKONE (HİNDİSTAN - DANİMARKA)
27 / 86

DUDA CASTRO (BREZİLYA)
28 / 86

CINTA LAURA (ENDONEZYA - ALMANYA)
29 / 86

LAUREN TSAI (ABD - ÇİN)
30 / 86

SEULGI (GÜNEY KORE)
31 / 86

TAYLOR SWIFT (ABD)
32 / 86

YAEL SHELBIA (İSRAİL)
33 / 86

JADE WEBER (FRANSA - ÇİN - ABD)
34 / 86

BAE SUZY (GÜNEY KORE)
35 / 86

OKTYABRINA MAXIMOVA (RUSYA)
36 / 86

BANITA SANDHU (BİRLEŞİK KRALLIK)
37 / 86

SELENA GOMEZ (ABD)
38 / 86

THYLANE BLONDEAU (FRANSA)
39 / 86

LIZA SOBERANO (FİLİPİNLER - ABD)
40 / 86

ELÇİN SANGU (TÜRKİYE)
41 / 86

HANDE ERÇEL (TÜRKİYE)
42 / 86

AFRA SARAÇOĞLU (TÜRKİYE)
43 / 86

DAVID BECKHAM (BİRLEŞİK KRALLIK)
44 / 86

DWAYNE JOHNSON (ABD)
45 / 86

PIETRO BOSELLI (İTALYA)
46 / 86

KIM TAE-HYUNG (GÜNEY KORE)
47 / 86

ALEX SPARROW (RUSYA)
48 / 86

HENRY CAVILL (BİRLEŞİK KRALLIK)
49 / 86

BORIS KODJOE (AVUSTURYA / GANA / ALMANYA)
50 / 86

SIDHARTH MALHOTRA (HİNDİSTAN)
51 / 86

KIM SEOK-JIN (GÜNEY KORE)
52 / 86

GEORGE CLOONEY (ABD)
53 / 86

DACRE MONTGOMERY (AVUSTRALYA)
54 / 86

FELIX KJELLBER (İSVEÇ)
55 / 86

NACHO FIGUERAS (ARJANTİN)
56 / 86

COLE SPROUSE (İTALYA-ABD)
57 / 86

IDRIS ELBA (BİRLEŞİK KRALLIK)
58 / 86

JIMIN (GÜNEY KORE)
59 / 86

HARRY STYLES (BİRLEŞİK KRALLIK)
60 / 86

JASON MOMOA (ABD)
61 / 86

KANG DANIEL (GÜNEY KORE)
62 / 86

CRISTIANO RONALDO (PORTEKİZ)
63 / 86

DRAKE (KANADA)
64 / 86

JAMIE DORNAN (BİRLEŞİK KRALLIK)
65 / 86

SHAWN MENDES (KANADA)
66 / 86

ZAYN MALIK (BİRLEŞİK KRALLIK)
67 / 86

CHRIS HEMSWORTH (AVUSTRALYA)
68 / 86

JACKSON WANG (HONG KONG)
69 / 86

CHRIS PINE (ABD)
70 / 86

MARK TUAN (ABD)
71 / 86

KRIS WU (ÇİN-KANADA)
72 / 86

MARK TUAN (ABD)
73 / 86

ROBERT PATTINSON (BİRLEŞİK KRALLIK)
74 / 86

JOE SUGG (BİRLEŞİK KRALLIK)
75 / 86

ENRIQUE GIL (FİLİPİNLER)
76 / 86

TAKANORI IWATA (JAPONYA)
77 / 86

TOM CRUISE (ABD)
78 / 86

TREVANTE RHODES (ABD)
79 / 86

JEUP (GÜNEY KORE)
80 / 86

JACOB ELORDI (AVUSTRALYA)
81 / 86

THOMAS DOHERTY (BİRLEŞİK KRALLIK)
82 / 86

JUSTIN BIEBER (KANADA)
83 / 86

BRENTON THWAITES (AVUSTRALYA)
84 / 86

TOM BRADY (ABD)
85 / 86

BARIŞ ARDUÇ (TÜRKİYE-İSVİÇRE-ARNAVUTLUK)
86 / 86

ÇAĞATAY ULUSOY (TÜRKİYE)
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