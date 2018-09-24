Dünyanın en havalı 50 semti, Türkiye'dende yer var

Time Out'un belirlediği 'En havalı 50 semt' arasında Türkiye'den de bir yer var. İşte Dünyanın En Havalı 50 Semti.

43 / 50 43. Kadıköy / İstanbul / Türkiye

Listede 43. sırada yer alan Kadıköy için "İstanbul'un Asya tarafında, Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Kadıköy son birkaç senede popülerlik kazandı. Burada yüzlercesi açılan kafeler, restoranlar, yeni barlar, tasarım stüdyoları ve dükkanlar, burayı Avrupa yakasının keşmekeşinden ziyade, şehrin nasıl takıldığını daha sakin bir ortamda görmek isteyenler için gidilmesi gereken bir yer yapıyor" dendi.