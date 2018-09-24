Dünyanın en havalı 50 semti, Türkiye'dende yer var

Time Out'un belirlediği 'En havalı 50 semt' arasında Türkiye'den de bir yer var. İşte Dünyanın En Havalı 50 Semti.
İşte dünyanın en havalı semtleri
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1. Embajadores
Embajadores / Madrid / İspanya
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2. Euljiro
Euljiro / Seul / Güney Kore
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3. Nueva Villa de Aburrá
Nueva Villa de Aburrá / Medellin / Kolombiya
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4. Metaxourgeio
Metaxourgeio / Atina / Yunanistan
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5. Princípe Real
Princípe Real / Lizbon / Portekiz
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6. Strasbourg-Saint-Denis
Strasbourg-Saint-Denis / Paris / Fransa
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7. Neukölln
Neukölln / Berlin / Almanya
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8. Yanaka
Yanaka / Tokyo / Japonya
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9. Highland Park
Highland Park / Los Angeles / ABD
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10. Fitzroy
Fitzroy / Melbourne / Avustralya
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11. Peckham
Peckham / Londra / İngiltere
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12. Noord
Noord / Amsterdam / Hollanda
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13. Ancoats
Ancoats / Manchester / İngiltere
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14. Enmore
Enmore / Sidney / Avustralya
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15. Bandra West
Bandra West / Mumbai / Hindistan
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16. Shuk HaPishpeshim
Shuk HaPishpeshim / Tel Aviv / İsrail
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17. West Village
West Village / New York / ABD
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18. West Loop
West Loop / New York / ABD
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19. Tangba Jie
Tangba Jie / Chengdu / Çin
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20. Osu
Osu / Akra / Gana
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21. City Bowl District
City Bowl District / Cape Town / Güney Afrika
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22. Sant Antoni
Sant Antoni / Barcelona / İspanya
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23. Monti
Monti / Roma / İtalya
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24. Leith
Leith / Edinburgh / İskoçya
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25. Hornstull
Hornstull / Stockholm / İsveç
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26. Sololaki
Sololaki / Tiflis / Gürcistan
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27. Phibsboro
Phibsboro / Dublin / İrlanda
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28. Botafogo
Botafogo / Rio de Janeiro / Brezilya
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29. Former French Concession
Former French Concession / Şangay / Çin
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30. Roma
Roma / Meksiko / Meksika
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31. Cedofeita
Cedofeita / Porto / Portekiz
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32. Prawirotaman
Prawirotaman / Yogyakarta / Endonezya
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33. Wynwood
Wynwood / Miami / ABD
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34. Hayes Valley
Hayes Valley / San Fransisco / ABD
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35. Wan Chai
Wan Chai / Hong Kong / Çin
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36. Ari
Ari / Bangkok / Tayland
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37. Petite Italie
Petite Italie / Montreal / Kanada
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38. Karlín
Karlín / Prag / Çekya
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39. Dufferin Grove
Dufferin Grove / Toronto / Kanada
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40. Central District
Central District / Seattle / ABD
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41. Palermo Soho
Palermo Soho / Buenos Aires / Arjantin
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42. Damansara Heights
Damansara Heights / Kuala Lumpur / Malezya
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43. Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Listede 43. sırada yer alan Kadıköy için "İstanbul'un Asya tarafında, Marmara Denizi'nin kıyısında bulunan Kadıköy son birkaç senede popülerlik kazandı. Burada yüzlercesi açılan kafeler, restoranlar, yeni barlar, tasarım stüdyoları ve dükkanlar, burayı Avrupa yakasının keşmekeşinden ziyade, şehrin nasıl takıldığını daha sakin bir ortamda görmek isteyenler için gidilmesi gereken bir yer yapıyor" dendi.
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44. Tanjong Pagar
Tanjong Pagar / Singapur
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45. Kitay-Gorod
Kitay-Gorod / Moskova / Rusya
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46. Langstrasse
Langstrasse / Zürih / İsviçre
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47. Safdarjung Enclave
Safdarjung Enclave / Yeni Delhi / Hindistan
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48. South End
South End / Boston / ABD
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49. Sanlitun
Sanlitun / Pekin / Çin
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50. Dubai Marina and Jumeirah Beach Residence
Dubai Marina and Jumeirah Beach Residence / Dubai
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