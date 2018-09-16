Yaşamak için en ucuz şehirler

Bhutan'daki Thimphu kenti listenin en başında.
İşte dünyanın en ucuz 30 şehri
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30. Johnson City Listede ABD'nin Tennessee eyaletinden üçüncü şehir olan Johnson City
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29. McAllen Teksas eyaletindeki McAllen kasabası
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28. Knoxville ABD'nin Tennessee eyaletinden başka bir kent olan Knoxville.
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27. Lucknow Lucknow, Hindistan
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26. Bangalore Bangalore, Hindistan
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25. Franklin ABD'nin Tennessee eyaletindeki Franklin şehri.
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24. Tiran. Arnavutluk'un başkenti Tiran.
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23. Fort Smith ABD'nin Arkansas eyaletindeki Fort Smith kent
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22. Harlingen Harlingen, Teksas/ABD
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21. Mombasa Mombasa, Kenya
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20. Kazablanka Kazablanka, Fas
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19. Nouakchott Nouakchott, Moritanya
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18. Duşanbe Duşanbe, Tacikistan
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17. Kabil Afganistan'ın başkenti Kabil.
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16. Lahore Lahore, Pakistan
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15. Pune Hindistan'daki Pune kenti.
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14. Medan Medan, Endonezya
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13. Karaçi Pakistan'ın eski başkenti Karaçi.
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12. Ahmedabad Ahmedabad, Hindistan
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11. La Paz La Paz, Bolivya
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10. Haydarabad Haydarabad, Hindistan
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9. İslamabad Pakistan'ın başkenti İslamabad
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8. Katmandu Katmandu, Nepal
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7. Kalküta Kalküta, Hindistan
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6. Cezayir Cezayir'in başkenti altıncı sırada.
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5. Sofya Bir başka Balkan ülkesi olan Bulgaristan'ın başkenti Sofya da en ucuz şehirler arasında.
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4. Bükreş Romanya'nın başkenti Bükreş.
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3. Managua Managua, Nikaragua
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2. Tunus Tunus'un başkenti Tunus.
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1. Thimphu Bhutan'daki Thimphu kenti listenin en başında.
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