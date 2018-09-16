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Yaşamak için en ucuz şehirler

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2018 10:58 | Son Güncelleme

Xpatulator sitesinin hazırladığı listeye göre dünyanın yaşamak için en ucuz 30 şehri.

Bhutan'daki Thimphu kenti listenin en başında.

İşte dünyanın en ucuz 30 şehri

1 / 30

30. Johnson City Listede ABD'nin Tennessee eyaletinden üçüncü şehir olan Johnson City
2 / 30

29. McAllen Teksas eyaletindeki McAllen kasabası
3 / 30

28. Knoxville ABD'nin Tennessee eyaletinden başka bir kent olan Knoxville.
4 / 30

27. Lucknow Lucknow, Hindistan
5 / 30

26. Bangalore Bangalore, Hindistan
6 / 30

25. Franklin ABD'nin Tennessee eyaletindeki Franklin şehri.
7 / 30

24. Tiran. Arnavutluk'un başkenti Tiran.
8 / 30

23. Fort Smith ABD'nin Arkansas eyaletindeki Fort Smith kent
9 / 30

22. Harlingen Harlingen, Teksas/ABD
10 / 30

21. Mombasa Mombasa, Kenya
11 / 30

20. Kazablanka Kazablanka, Fas
12 / 30

19. Nouakchott Nouakchott, Moritanya
13 / 30

18. Duşanbe Duşanbe, Tacikistan
14 / 30

17. Kabil Afganistan'ın başkenti Kabil.
15 / 30

16. Lahore Lahore, Pakistan
16 / 30

15. Pune Hindistan'daki Pune kenti.
17 / 30

14. Medan Medan, Endonezya
18 / 30

13. Karaçi Pakistan'ın eski başkenti Karaçi.
19 / 30

12. Ahmedabad Ahmedabad, Hindistan
20 / 30

11. La Paz La Paz, Bolivya
21 / 30

10. Haydarabad Haydarabad, Hindistan
22 / 30

9. İslamabad Pakistan'ın başkenti İslamabad
23 / 30

8. Katmandu Katmandu, Nepal
24 / 30

7. Kalküta Kalküta, Hindistan
25 / 30

6. Cezayir Cezayir'in başkenti altıncı sırada.
26 / 30

5. Sofya Bir başka Balkan ülkesi olan Bulgaristan'ın başkenti Sofya da en ucuz şehirler arasında.
27 / 30

4. Bükreş Romanya'nın başkenti Bükreş.
28 / 30

3. Managua Managua, Nikaragua
29 / 30

2. Tunus Tunus'un başkenti Tunus.
30 / 30

1. Thimphu Bhutan'daki Thimphu kenti listenin en başında.
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