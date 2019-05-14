İşte dünyanın en zengin adamının hayalindeki uzay kentleri

Hazırladığı konsept karelerle dikkat çeken Amazon'un sahibi Jeff Bezos, bakın nasıl bir uzay kenti hayal ediyor...

Günümüzde gezegenimizin en zengin 500 ismi arasında yer alan 16 kişi uzay teknolojileri için her yıl milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

Bu isimlerin uzay yarışındaki rekabeti online alışveriş platformu Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos'un attığı adım ile iyice kızışmış durumda.

Bezos Ay'a uzay aracı göndermeyi planladığını duyurdu ve insan kolonileri için yüzen uzay araçları konusundaki umutları hakkında da konuştu.

Lansmanda fizik uzmanı ve uzay aktivisti Gerard K. O'Neill tarafından ortaya atılan, yer çekimini tetikleyen, insan ve bitki yaşamını devam ettirmeyi sağlayan kavramsal uzay kolonilerinin modelleri ‘O'Neill's cylinder’ da (O'Neill tüpü) görücüye çıkarıldı.