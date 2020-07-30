İşte dünyanın konuştuğu oyuncak hikayesi!

Kanada’da 28 yaşındaki Mara Soriano’nun, içinde kanserden ölen annesinin ses kaydının bulunduğu oyuncak ayısı taşındığı sırada bazı başka eşyalarıyla birlikte çalındı.
Genç kadın yaşadığı şehir olan Vancouver'ın her yanına ayısının resmi olan ilanlar asarak diğer eşyalarının önemli olmadığını ancak ayısının bulunmasını çok istediğini ilan etti.
Oyuncak ayıyı bu kadar özel kılan şey ise içinde genç kadının kanserden kaybettiği annesinin ses kaydının yer alması.
Mara Soriano'nun annesi Marilyn geçen yıl henüz 53 yaşındayken kanserden hayatını kaybetmiş ve kızına sevgi dolu mesajını bu hediye oyuncak ayının içine kaydetmişti.
Annesiyle birlikte küçük yaşta Kanada'ya göçen Mara Soriano kendisini her yalnız hissetiğinde oyuncağına sarıldığını ve annesinin mesajını dinlediğini söylüyor.
Annesi ölmeden önce Mara'ya bıraktığı mesajda kızına "Seni çok seviyorum, seninle gurur duyuyorum. Daima seninle olacağım" diyor.
Olay duyulunca bu çok özel oyuncağın bulunması için Twitter üzerinden de bir kampanya başlatıldı. Birçok kişi ilanı paylaşıp oyuncağı ararken bir Hollywood yıldızı da konuya ilgisiz kalamadı.
Kendisi de Kanadalı olan Hollywood yıldızı Ryan Reynolds da kampanyaya katılarak ayının bulunmasına yardım edenlere 5 bin dolar ödül vereceğini söyledi.
Ryan Reynolds'ın paylaşımından sonra esrarengiz bir telefon alan genç kadın kendisiyle buluşan ve ayıyı çalan hırsızlardan geri aldığını söyleyen kişilerin manevi değeri çok büyük oyuncağı kendisine verdiklerini açıkladı.
Oyuncağının bulunmasıyla birlikte buruk bir sevinç yaşayan genç kadın gülümseyen pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak destek veren herkese teşekkür etti.
Hollywood yıldızlarının bile kayıtsız kalamadığı bu hem buruk hem de sevinçli hikaye böylece tüm dünya tarafından duyulmuş oldu.
Ayısı bulunduktan sonra bir video paylaşan genç kadın oyuncakta tek bir çizik bile olmadığını anlatırken annesinin ses kaydını dünyaya dinletti.
Yaşadığı duygusal anlar yüzünden gözyaşlarına boğulan Mara bu mesajın ve oyuncağın annesinin kanserden önceki halini hatırlatan tek şey olduğunu ve kendisini onunla birlikte evinde hissetiğini ifade etti.
Mara, annesi Marilyn'in 2010 yılında kansere yakalandığını ve yıllarca cesurca mücadele ettikten sonra hastalığına yenik düştüğünü söyledi...
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