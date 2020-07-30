İşte dünyanın konuştuğu oyuncak hikayesi!

Kanada’da 28 yaşındaki Mara Soriano’nun, içinde kanserden ölen annesinin ses kaydının bulunduğu oyuncak ayısı taşındığı sırada bazı başka eşyalarıyla birlikte çalındı.

Genç kadın yaşadığı şehir olan Vancouver'ın her yanına ayısının resmi olan ilanlar asarak diğer eşyalarının önemli olmadığını ancak ayısının bulunmasını çok istediğini ilan etti.

Oyuncak ayıyı bu kadar özel kılan şey ise içinde genç kadının kanserden kaybettiği annesinin ses kaydının yer alması.

Mara Soriano'nun annesi Marilyn geçen yıl henüz 53 yaşındayken kanserden hayatını kaybetmiş ve kızına sevgi dolu mesajını bu hediye oyuncak ayının içine kaydetmişti.

Annesiyle birlikte küçük yaşta Kanada'ya göçen Mara Soriano kendisini her yalnız hissetiğinde oyuncağına sarıldığını ve annesinin mesajını dinlediğini söylüyor.

Annesi ölmeden önce Mara'ya bıraktığı mesajda kızına "Seni çok seviyorum, seninle gurur duyuyorum. Daima seninle olacağım" diyor.

Olay duyulunca bu çok özel oyuncağın bulunması için Twitter üzerinden de bir kampanya başlatıldı. Birçok kişi ilanı paylaşıp oyuncağı ararken bir Hollywood yıldızı da konuya ilgisiz kalamadı.