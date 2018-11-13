İşte dünyanın ulaşılması en zor yeri! Burada sadece 300 kişi yaşıyor

Atlantik okyanusunun güneyinde yer alan Tristan da Cunha, yüzyıllar boyu İtalyan, İngiliz ve Amerikalı yerleşimcilere ev sahipliği yapmış. Adaya ulaşmanın tek yolu ise Calshot limanı. Havalimanı olmayan adadaki ihtiyaçlar yılda yalnızda bir kez limana yanaşan yük gemisi sayesinde karşılanıyor.

1 / 15 Dünyada öyle bir yer var ki, ne savaşlar ne de ekonomik krizler orayı hiçbir zaman etkilemedi. Burası İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı Tristan da Cunha adası. 300 kişinin yaşadığı bu adayı özel kılan ise dünyanın ulaşılması en zor yeri olması.İşte Tristan da Cunha ile ilgili en ilginç bilgiler…

2 / 15 Portekizli Kaşif Tristao da Cunha tarafından 1506 yılında Ümit Burnu gezisi sırasında Tristan Da Cunha adası keşfedildi.

3 / 15 Sadece 300 kişinin yaşadığı bir ada olan Tristan da Cunha, en yakın yerleşim yerine 2800 kilometre uzaklıkta olmasından dolayı dünyada ulaşılması en zor yer olarak kabul görüyor.

4 / 15 Ada kümesi Tristan da Cunha, Atlantik Okyanusu'nun güneyinde yer alıyor.

5 / 15 1506'da yılında keşfedilen Tristan da Cunha, yüzyıllar boyu İtalyan, İngiliz ve Amerikalı yerleşimcilerin evi oldu.

6 / 15 Adaya ulaşım sadece adada bulunan Calshot limanı sayesinde gerçekleşiyor. Adada havalimanı yok. Yılda bir kez adaya uğrayan RMS St. Helena adlı yük gemisi posta, konserve, gıda, videolar, kitaplar, dergiler, tıbbi ürünler ve ara sıra ziyaretçi getiriyor.

7 / 15 Adaya gitmek içinse İngiltere vizesi şart. Adanın tek olumsuz yanı ada nüfusunun yarısından fazlası astım hastası olması. Burayı ziyaret etmek isterseniz adada pansiyon olmadığı için çadır ya da bir tanıdık bulmak gerekiyor.

8 / 15 Adada bol bol balık tutabilir,volkanik dağların eteklerinde kafa dinleyebilirsiniz.

9 / 15 Uluslararası kuş yaşamı derneğince 'Önemli Kuş Alanı' olarak sayılan ada 13 deniz ve 2 kara kuşu türüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu ada Atlantik fırtına kuşu için yeryüzündeki tek üreme alanı olarak biliniyor.

10 / 15 1810 yılında adaya ilk yerleşen Amerikalı Jonathan Lambert olmuş ve ada şartlarında sadece 2 yıl yaşayabilmiş. 1812 yılında ise boğularak hayatını kaybetmiş.

11 / 15 Şu an İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı olan Tristan da Cunha , aktif volkanik kökenli bir adadır.

12 / 15 Adada sosyal tesis olarak 1 okul, 1 hastahane, 1 postahane, 1 müze, 1 pastane, 1 bar ve 1 yüzme havuzu, küçük bir market, 2 kilise ve haftada 4 gün yayın yapan yerel radyo istasyonu mevcuttur.

13 / 15 1816 yılından sonra adaya İngilizler yerleşmeye başlamış ve 1856'da ada nüfusu 71 kişi olmuş. Ancak bir sonraki yıl adadan açlık nedeniyle kaçanlar yüzünden nüfus 28'e düşmüş.

14 / 15 1961'de ise yanardağ patlamasından sonra ada nüfusunda yine azalmalar olmuş. Aralık 2015 verilerine göre adada 300 kişilik soyutlaşmış bir toplum yaşamını sürdürüyor.