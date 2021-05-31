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İşte ekranların yeni yaz dizileri! Haziran ayında hangi diziler yayınlanacak?

31.05.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış sezonunun sevilen dizileri tek tek final yaparken, çok sayıda yeni yaz dizisi ise ekranda olacak. Haziran ayında 8 yeni dizi seyirciyle buluşacak.

İşte ekranların yeni yaz dizileri! Haziran ayında hangi diziler yayınlanacak?

Haziran ayında tv ekranlarında yayınlanacak olan yeni diziler belli oldu. Ekranlarda ağırlıklı olarak romantik komedi dizileri yayınlanacak.

CAM TAVANLAR

Show TV'nin yeni romantik komedi dizisi Cam Tavanlar, 9 Haziran Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Genç kuşağın başarılı oyuncuları Bensu Soral ve Kubilay Aka'yı bir araya getiren dizi renkli ve sürükleyici hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyecek.
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Dizinin birbirinden ilgi çekici karakterlerinin karşı cins hakkındaki düşüncelerinden kesitler sunulduğu yeni fragmanda kadınlar ve erkekler arasında yaşanacak sert rekabetin de sinyalleri veriliyor.

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AŞKIN TARİFİ

Kanal D’nin yeni dizisi Aşkın Tarifi 1. bölümüyle 7 Haziran Pazartesi akşamı seyirciyle buluşacak. Dizide Kadir Doğulu, Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefi canlandıracak.
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Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.
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BAHT OYUNU

Kanal D’nin yeni dizisi Baht Oyunu'nun yayın tarihi açıklandı. Baht Oyunu dizisi 1. bölümüyle 15 Haziran Salı akşamı Kanal D'de olacak.
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

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BAŞ BELASI

Yaz ekranında izleyiciye polisiye heyecanı yaşatacak Baş Belası’nın başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir yer alıyor. İkiliye deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk eşlik ediyor.
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Heyecanlı ve sürükleyici hikayesini eğlenceli bir dille anlatacak dizinin senaryosunu Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar ve Ramazan Demirli yazıyor.

ADA MASALI

Star TV'de yaz aylarında ekranda olacak Ada Masalı isimli romantik komedi dizisinin çekimleri devam ediyor. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı Ada Masalı dizisinde birbirine zıt iki karakterin arasında doğacak aşkı konu alınıyor.
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OLAĞAN ŞÜPHELİLER

Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen’ın başrollerde oynadığı Olağan Şüpheliler dizisinde eşlerini öldüren 3 ev kadının hikayesini anlatıyor. Olağan Şüpheliler Haziran ayında Exxen platformunda yayınlanacak.

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KAZARA AŞK

Star’ın yeni dizisi Kazara Aşk'ın çekimleri başladı. Romantik komedi türündeki Kazara Aşk'ın başrollerinde ise Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alıyor.
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Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsü, mizahi bir dille ekranlara yansıtılacak.
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KAHRAMAN BABAM

İtfaiyecilerin mücadelesini anlatan Kırmızı Kamyon dizisi 1 Mart Çarşamba günü ekrana gelen ilk bölümünün ardından yayından kaldırılmıştı. Başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz ve Ushan Çakır gibi isimlerin yer aldığı Kırmızı Kamyon dizisinin ismi de Kahraman Babam oldu. Kahraman Babam dizisi 14 Haziran akşamı 1. bölümüyle yeniden ekranda olacak.

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atv Kanal D Star TV
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