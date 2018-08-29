Güney Afrika doğumlu milyarder, Tesla elektrikli otomobil projesi dışında başka teknolojilerle de yakından ilgili.

Elon Musk'ın bilinmeyen çalışmaları

1 / 16 Elon Musk geçen 20 yıl içinde Silikon Vadisi’nin en tanınan simalarından biri oldu. İnternet ödeme sistemi Paypal’ı 2002 yılında satmasıyla ilk büyük girişimine imza attı. Musk bu adımdan sonra ilk baştaki stratejisini değiştirdi. O dönemden bu yana teknik olarak karmaşık ve pahalı ürünleri uygun fiyatlarla satmayı hedefliyor.

2 / 16 Musk, SpaceX adındaki özel uzay aracı ve roket üreten firmasını kurdu. Hedef, Mars’ın kolonileştirilmesi. Uzaya yolculukları uygun fiyatlarla sunmak isteyen işletmenin şu anki değerinin 20 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.

3 / 16 İSTİKAMET MARS Yapılan birkaç başarısız girişimden sonra Falcon 9 taşıyıcı roketleri ve uzay aracı Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) önemli tedarikçilerine dönüştü. İşletmenin açıklamasına göre 2022’den itibaren Mars’a ilk kargo uçuşları başlayacak. İki yıl sonra da Mars’a yolcu taşınmaya başlanacak.

4 / 16 ULAŞTIRMADA DEVRİM Elon Musk, SpaceX’ten sonra 2003 yılında Tesla’yı kurdu. İşletme elektrikli otomobil üretiyor ayrıca enerji depolanması konusunda araştırma yapıyor. Özellikle geniş kitleler için tasarlanan Model 3 adlı elektrikli otomobil şu sıralar Tesla’nın başını ağrıtıyor. Tesla bu aracın piyasaya sürülmesinde biraz sorun yaşıyor. Ancak buna rağmen işletme borsada 70 milyar eurodan işlem görüyor.

5 / 16 DEVASA TESLA Geçen yıl Musk’ın gelecek vizyonunda yeni bir gelişme daha oldu: Tesla Semi adlı elektrikli ve römorklu ağır kamyon modeli tasarlandı. Üretime 2019 yılında geçilecek. Musk, bu aracın işletme masraflarının aynı büyüklükteki klasik bir ağır kamyondan en az yüzde 20 daha az olacağını vurguluyor.

6 / 16 SOLARYUM KİREMİTLİ ÇATILAR Musk SolarCity adlı güneş enerjisi işletmesine de yatırımda bulunuyor. 2016 yılından bu yana bu işletme Tesla’ya ait. İşletme 300 binden fazla konutu güneş enerjisi sistemi ile donatmış. Musk’ın planları gerçekleşecek olursa, çatılardaki enerjinin Tesla’ya ait batarya paneline (Powerwall) depolanması öngörülüyor. Bu enerji ile elektrikli otomobiller de şarj edilebilecek.

7 / 16 ELEKTRİKLE ÇALIŞAN GELECEK Musk, "Powerwall" konseptini daha 2015’te tanıtmıştı. Burada kastedilen, bir akıllı telefon üzerinden yönlendirilebilen kompakt bir lityum iyon pil. Ancak bu konuda da ağır aksak yürüyen üretim süreci pilin piyasaya girişinde sorun yarattı. “Powerbank” Nevada çölündeki Mega Fabrika’da (Gigafactory) üretiliyor.

8 / 16 MODERN POSTA Elon Musk tarafından geliştirilen üst düzey hızlı ulaşım aracı Hyperloop’un 2013’te tanıtılmasıyla küresel dikkatler bu projeye çevrildi. Bu konsept, yazıların basınçlı hava yardımıyla gönderildiği boru postası düşüncesine dayanıyor. Musk’a göre bin 200 kilometreye kadar varan mesafelerde şimdikinden çok daha hızlı ve çevre dostu bir biçimde yolculuk yapılabilecek. Ancak konsept eleştiriliyor.

9 / 16 ARAYÜZ: İNSAN-BİLGİSAYAR Bunlarla da bitmiyor. Musk 2016 yılında Neuralink işletmesini kurdu. Bu start-up işletme insan beyni ile bilgisayar arasında iletişimi mümkün kılacak bir cihaz yaratma amacında. Ancak proje henüz başlangıç aşamasında.

10 / 16 ELON MUSK KİMDİR? Peki kim bu Elon Musk? İşte Musk'ın ilginç yaşam öyküsü...

11 / 16 Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.

12 / 16 Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

13 / 16 1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.

14 / 16 Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.

15 / 16 Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.