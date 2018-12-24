İşte en çok satan telefon (iPhone'u geride bıraktı)

Tüm zamanların en popüler telefonunun hangisi olduğunu biliyor musunuz? İşte iPhone ve Samsung'un modellerini geride bırakan tüm zamanların en popüler telefonu...
İşte en çok satan telefonlar
20- Galaxy S3
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un 2012 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S3, 60 milyona yakın bir grafik yakaladı.
720x1280 (HD) ekran çözünürlüğü
19- Motorola StarTAC
1996 yılında piyasaya sürülen Motorola StarTAC, yaklaşık 60 milyon sattı.
Boyut: 94 mm × 55 mm × 19 mm
İşlemci: Motorola MicroTac serisi
18- iPhone 4S
Apple'ın 2011’de piyasaya sürdüğü ve Siri’ye sahip ilk iPhone modeli olarak dikkat çeken iPhone 4S 60 milyondan fazla sattı.
640x960 ekran çözünürlüğü
17- Nokia 5130
Finlandiya merkezli şirketin 2007’de satışa sunduğu Nokia 5130, 65 milyon sattı.
Boyut: 107.5 x 46.7 x 14.8 mm
240x3120 piksel ekran çözünürlüğü
16- iPhone 5
Apple’ın 2012 yılında piyasaya sürdüğü ve ilk defa ekranı büyüttüğü model olan iPhone 5, 12 ayda 70 milyon adet sattı.
640x1136 ekran çözünürlüğü
15- Nokia 6010
2004 yılında satışa çıkan Nokia 6010, 75 milyon sattı.
96 x 65 ekran çözünürlüğü.
Tek seferde 5.5 saat konuşma
14- Galaxy S4
2013 yılında satışa sunulan Galaxy S4, 80 milyon satarak o yıl Samsung’un kendi rekorunu kırdı.
1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü
13- Nokia 1208
2007 yılında piyasaya sürülen Nokia1208, 100 milyondan fazla sattı.
96x68 piksel ekran çözünürlüğü, 7 saat konuşma süresi
Boyut: 102 x 44.1 x 17.5 mm
12- Nokia 3310
2000 yılında piyasaya sürülen Nokia 3310 126 milyon adet sattı.
84 x 84 ekran çözünürlüğü
11- Motorola RAZR V3
2004 yılında raflardaki yerini alan Motorola RAZR V3 130 milyon adet sattı.
176 x 220 piksel ekran çözünürlüğü
10- Nokia 1600
2006 yılında piyasaya sürülen Nokia 1600, 130 milyondan fazla sattı.
96 x 68 piksel ekran çözünürlüğü
9- Nokia 2600
9- Nokia 2600
128 x 128 piksel ekran çözünürlüğü
8- Samsung E1100
2009 yılında piyasaya sürülen Samsung E1100, yaklaşık 150 milyon adet sattı.
128 x 128 piksel ekran çözünürlüğü, 7.5 saat konuşma süresi
Boyut: 106 x 47 x 15.5 mm
7- Nokia 5230
2009 yılında raflardaki yerini alan Nokia 5230, 150 milyondan fazla sattı.
360 x 640 piksel ekran çözünürlüğü
Boyut: 111 x 51.7 x 15.5 mm
6- Nokia 6610
2003 yılında piyasaya sürülen Nokia 6610, 150 milyondan fazla sattı.
128 x128 piksel ekran çözünürlüğü
Boyut: 106 x 45 x 17.5 mm
5- Nokia 1200
2007 yılında raflardaki yerini alan Nokia 1200 150 milyondan fazla sattı.
Boyut: 102 x 44.1 x 17.5 mm
4- Nokia 3210
1999 yılında piyasaya sürülen Nokia 3210,150 milyondan fazla sattı.
Bekleme süresi: 55-260 saat
Konuşma Süresi: 180-270 dakika
Konuşma Süresi: 180-270 dakika
3- iPhone 6 ve 6 Plus
2014 yılında satışa sunulan iPhone 6 ve 6 Plus 220 milyon adet sattı.
iPhone 6 ve iPhone 6 Plus, 8 MP iSight kameraya sahip.
iPhone 6 1080p Full HD özelliğine sahipken, iPhone 6 Plus Retina HD ekran, 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü
iPhone 6'nın bataryası 1810 mAh, iPhone 6 Plus ise 2915 mAh
iPhone 6 1334 x 750, iPhone 6 Plus ise 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip.
2- Nokia 1110
2005 yılında satışa sunulan Nokia 1110, yaklaşık 250 milyon adet sattı.
96 x 68 piksel ekran çözünürlüğü
1- Nokia 1100
2003 yılında raflardaki yerini alan Nokia 1100, 250 milyondan fazla sattı.
96 x 65 ekran çözünürlüğü
Boyut: 106 x 46 x 20 mm
(ntv)
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