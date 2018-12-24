İşte en çok satan telefon (iPhone'u geride bıraktı)

Tüm zamanların en popüler telefonunun hangisi olduğunu biliyor musunuz? İşte iPhone ve Samsung'un modellerini geride bırakan tüm zamanların en popüler telefonu...

İşte en çok satan telefonlar

20- Galaxy S3 Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un 2012 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S3, 60 milyona yakın bir grafik yakaladı.

4.8 inç ekran

720x1280 (HD) ekran çözünürlüğü

16 GB dahili depolama

1 GB RAM

2100 mAh batarya

19- Motorola StarTAC 1996 yılında piyasaya sürülen Motorola StarTAC, yaklaşık 60 milyon sattı.

500 mAh batarya

2 MB depolama alanı

Ağırlık: 88 gram

Boyut: 94 mm × 55 mm × 19 mm

İşlemci: Motorola MicroTac serisi

18- iPhone 4S Apple'ın 2011’de piyasaya sürdüğü ve Siri’ye sahip ilk iPhone modeli olarak dikkat çeken iPhone 4S 60 milyondan fazla sattı.

3.5 inç ekran boyutu

16 GB dahili hafıza

512 MB RAM

1432 mAh batarya

640x960 ekran çözünürlüğü

17- Nokia 5130 Finlandiya merkezli şirketin 2007’de satışa sunduğu Nokia 5130, 65 milyon sattı.

1 GB dahili bellek

2 MP kamera

Ağırlık: 88 gram

Boyut: 107.5 x 46.7 x 14.8 mm

240x3120 piksel ekran çözünürlüğü

16- iPhone 5 Apple’ın 2012 yılında piyasaya sürdüğü ve ilk defa ekranı büyüttüğü model olan iPhone 5, 12 ayda 70 milyon adet sattı.

4 inç ekran

16 GB dahili depolama

1 GB RAM

640x1136 ekran çözünürlüğü

1440 mAh batarya

15- Nokia 6010 2004 yılında satışa çıkan Nokia 6010, 75 milyon sattı.

96 x 65 ekran çözünürlüğü.

1000 mAh batarya

Boyut: 117 x 49 x 22 mm

Ağırlık: 107 gram

Tek seferde 5.5 saat konuşma

14- Galaxy S4 2013 yılında satışa sunulan Galaxy S4, 80 milyon satarak o yıl Samsung’un kendi rekorunu kırdı.

5 inç ekran

16 GB dahili depolama

1080x1920 (FHD) ekran çözünürlüğü

2 GB RAM

2600 mAh batarya

13- Nokia 1208 2007 yılında piyasaya sürülen Nokia1208, 100 milyondan fazla sattı.

96x68 piksel ekran çözünürlüğü, 7 saat konuşma süresi

Ağırlık: 77 gram

Boyut: 102 x 44.1 x 17.5 mm

365 saat bekleme süresi

12- Nokia 3310 2000 yılında piyasaya sürülen Nokia 3310 126 milyon adet sattı.

84 x 84 ekran çözünürlüğü

1000 mAh batarya

4.5 saat konuşma süresi

Ağırlık: 133 gram

Boyut: 113 x 48 x 22 mm

11- Motorola RAZR V3 2004 yılında raflardaki yerini alan Motorola RAZR V3 130 milyon adet sattı.

176 x 220 piksel ekran çözünürlüğü

7 saat konuşma süresi

0.3 MP kamera

Ağırlık: 95 gram

Boyut: 98 x 53 x 13.9 mm

10- Nokia 1600 2006 yılında piyasaya sürülen Nokia 1600, 130 milyondan fazla sattı.

96 x 68 piksel ekran çözünürlüğü

4 MB dahili bellek

5 saat konuşma süresi

Ağırlık: 80 gram

Boyut: 104 x 45 x 17 mm

9- Nokia 2600 9- Nokia 2600

128 x 128 piksel ekran çözünürlüğü

4 MB dahili bellek

900 mAh batarya

3 saat konuşma süresi

96 gram ağırlık

8- Samsung E1100 2009 yılında piyasaya sürülen Samsung E1100, yaklaşık 150 milyon adet sattı.

128 x 128 piksel ekran çözünürlüğü, 7.5 saat konuşma süresi

500 saat bekleme süresi

Ağırlık: 79 gram

Boyut: 106 x 47 x 15.5 mm

7- Nokia 5230 2009 yılında raflardaki yerini alan Nokia 5230, 150 milyondan fazla sattı.

360 x 640 piksel ekran çözünürlüğü

70 MB dahili bellek

7 saat konuşma süresi

Ağırlık: 115 gram

Boyut: 111 x 51.7 x 15.5 mm

6- Nokia 6610 2003 yılında piyasaya sürülen Nokia 6610, 150 milyondan fazla sattı.

128 x128 piksel ekran çözünürlüğü

5 saat konuşma süresi

780 mAh batarya

Ağırlık: 84 gram

Boyut: 106 x 45 x 17.5 mm

5- Nokia 1200 2007 yılında raflardaki yerini alan Nokia 1200 150 milyondan fazla sattı.

96 x 68 mm ekran boyutu

7 saat konuşma süresi

390 saat bekleme suresi

Ağırlık: 77 gram

Boyut: 102 x 44.1 x 17.5 mm

4- Nokia 3210 1999 yılında piyasaya sürülen Nokia 3210,150 milyondan fazla sattı.

Ağırlık: 151 gram

Bekleme süresi: 55-260 saat

Konuşma Süresi: 180-270 dakika

Konuşma Süresi: 180-270 dakika

1510 işlemci

3- iPhone 6 ve 6 Plus 2014 yılında satışa sunulan iPhone 6 ve 6 Plus 220 milyon adet sattı.

4.7 ve 5.5 inç ekran

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus, 8 MP iSight kameraya sahip.

iPhone 6 1080p Full HD özelliğine sahipken, iPhone 6 Plus Retina HD ekran, 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü

iPhone 6'nın bataryası 1810 mAh, iPhone 6 Plus ise 2915 mAh

iPhone 6 1334 x 750, iPhone 6 Plus ise 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip.

2- Nokia 1110 2005 yılında satışa sunulan Nokia 1110, yaklaşık 250 milyon adet sattı.

96 x 68 piksel ekran çözünürlüğü

5 saat konuşma süresi

380 saat bekleme süresi

Ağırlık 80 gram

Boyut: 104 x 44 x 17 mm

1- Nokia 1100 2003 yılında raflardaki yerini alan Nokia 1100, 250 milyondan fazla sattı.

96 x 65 ekran çözünürlüğü

4.5 saat konuşma süresi

400 saat bekleme süresi

Ağırlık: 86 gram