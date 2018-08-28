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İşte en fazla radyasyon yayan akıllı telefonlar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.08.2018 08:56 | Son Güncelleme

Almanya Nükleer Güvenlik ve Radyasyon Koruma Ofisi akıllı telefonların yaydığı radyasyon seviyelerini ölçtü. Birçok uzman, akıllı telefonların 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor.

İşte akıllı telefonların yaydığı radyasyon miktarları. (Fotoğraflar: shutterstock)

En fazla radyasyon bu telefonlarda

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OnePlus 5T (Çin)

OnePlus 5T (Çin)
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.68 W
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HTC Desire 820 (Tayvan)

HTC Desire 820 (Tayvan)
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.64 W
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Nokia Lumia 630

Nokia Lumia 630
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.51 W
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Asus Zenfone 2

Asus Zenfone 2
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.48 W
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Xiaomi Redmi Note 3

Xiaomi Redmi Note 3
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.44 W
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Alcatel A5 LED

Alcatel A5 LED
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.43 W
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Meizu Pro 7

Meizu Pro 7
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.41 W
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OnePlus 5

OnePlus 5
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.39 W
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HTC U11

HTC U11
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.38 W
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iPhone 7

iPhone 7
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.38 W
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Sony Xperia Z1

Sony Xperia Z1
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.36 W
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iPhone 8

iPhone 8
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.32 W
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ZTE Axon 7 mini

ZTE Axon 7 mini
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.29 W
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BlackBerry DTEK60

BlackBerry DTEK60
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.28 W
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iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.24 W
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Google Pixel

Google Pixel
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.33 W
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Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.32 W
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Nokia Lumia 535

Nokia Lumia 535
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.32 W
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ZTE Blade A610

ZTE Blade A610
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.31 W
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Motorola Moto Z

Motorola Moto Z
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.30 W
21 / 24

Motorola G5 Plus

Motorola G5 Plus
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.30 W
22 / 24

Samsung Galaxy A5

Samsung Galaxy A5
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.29 W
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LG Q6

LG Q6
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.28 W
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ZTE Blade A610

ZTE Blade A610
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.27 W
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Anahtar Kelimeler:
radyasyon akıllı telefon

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