İşte en fazla radyasyon yayan akıllı telefonlar

İşte akıllı telefonların yaydığı radyasyon miktarları. (Fotoğraflar: shutterstock)
En fazla radyasyon bu telefonlarda
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OnePlus 5T (Çin)
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.68 W
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HTC Desire 820 (Tayvan)
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.64 W
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Nokia Lumia 630
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.51 W
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Asus Zenfone 2
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.48 W
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Xiaomi Redmi Note 3
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.44 W
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Alcatel A5 LED
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.43 W
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Meizu Pro 7
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.41 W
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OnePlus 5
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.39 W
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HTC U11
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.38 W
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iPhone 7
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.38 W
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Sony Xperia Z1
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.36 W
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iPhone 8
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.32 W
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ZTE Axon 7 mini
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.29 W
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BlackBerry DTEK60
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.28 W
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iPhone 7 Plus
Yaydığı radyasyon miktarı: 1.24 W
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Google Pixel
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.33 W
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Samsung Galaxy S8
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.32 W
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Nokia Lumia 535
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.32 W
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ZTE Blade A610
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.31 W
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Motorola Moto Z
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.30 W
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Motorola G5 Plus
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.30 W
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Samsung Galaxy A5
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.29 W
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LG Q6
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.28 W
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ZTE Blade A610
Yaydığı radyasyon miktarı: 0.27 W