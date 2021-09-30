İşte en iyi kameraya sahip 20 telefon!

En iyi kameralı telefonlar, günümüzde bir akıllı telefon satın almanın arefesinde olan tüketicilerin tercihlerini etkileyebiliyor. Üstelik, akıllı telefonların artık hayatımızın bir vazgeçilmez bir parçası olduğunu düşündüğümüzde, en iyi kameralı telefonların önemi daha da anlaşılıyor.
Örneğin eşine az rastlanır bir manzara ile karşılaştığımızda, bu anı ölümsüzleştirmek için hemen telefonumuzu çıkartıp, en iyi kareyi yakalamaya çalışıyoruz. Eğer bu gibi anlarda size yardımcı olacak en iyi kamera özelliklerine sahip telefonlar arıyorsanız, DxOMark'ın verilerine göre hazırladığımız listemize göz atmanızda fayda var.
En iyi kameraya sahip telefonların listesine geçmeden önce, biraz DxOMark'tan bahsedelim. DxOMark, akıllı telefonların kameralarını fotoğraf çekimi, video kaydı, gece modu gibi farklı kategorilerde karşılaştırıyor ve onlara ortalama bir puan veriyor. Ayrıca bu puana göre telefonları sıralıyor. DxOMark'ın 30 Eylül 2021 tarihli güncel sıralamaya bakılırsa en iyi kamera performansına sahip akıllı telefonlar ve aldıkları puanlar şöyle;
DxOMark'taki en iyi kameralı telefonlar listesinin ilk üç sırasında Huawei ve Xiaomi gibi Çin merkezli üreticilerin telefonları yer alıyor. Özellikle Huawei, ilk üçe iki telefon birden sokmuş durumda.
Apple'ın 14 Eylül'de tanıttığı iPhone 13 Pro ise bu üç telefonu takip ederek, dördüncü sırada bulunuyor. 5.4 inçlik iPhone 13 mini ise onuncu sırada.
Son olarak bu sıralamanın DxOMark'ın yapacağı yeni değerlendirmeler sonucu değişebileceğini belirtelim.
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