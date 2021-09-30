İşte en iyi kameraya sahip 20 telefon!

En iyi kameralı telefonlar, günümüzde bir akıllı telefon satın almanın arefesinde olan tüketicilerin tercihlerini etkileyebiliyor. Üstelik, akıllı telefonların artık hayatımızın bir vazgeçilmez bir parçası olduğunu düşündüğümüzde, en iyi kameralı telefonların önemi daha da anlaşılıyor.

Örneğin eşine az rastlanır bir manzara ile karşılaştığımızda, bu anı ölümsüzleştirmek için hemen telefonumuzu çıkartıp, en iyi kareyi yakalamaya çalışıyoruz. Eğer bu gibi anlarda size yardımcı olacak en iyi kamera özelliklerine sahip telefonlar arıyorsanız, DxOMark'ın verilerine göre hazırladığımız listemize göz atmanızda fayda var.

İŞTE DXOMARK'A GÖRE EN İYİ KAMERAYA SAHİP TELEFONLAR

En iyi kameraya sahip telefonların listesine geçmeden önce, biraz DxOMark'tan bahsedelim. DxOMark, akıllı telefonların kameralarını fotoğraf çekimi, video kaydı, gece modu gibi farklı kategorilerde karşılaştırıyor ve onlara ortalama bir puan veriyor. Ayrıca bu puana göre telefonları sıralıyor. DxOMark'ın 30 Eylül 2021 tarihli güncel sıralamaya bakılırsa en iyi kamera performansına sahip akıllı telefonlar ve aldıkları puanlar şöyle;

Huawei P50 Pro - 144 puan Xiaomi Mi 11 Ultra -143 puan Huawei Mate 40 Pro+ - 139 puan Apple iPhone 13 Pro - 137 puan Huawei Mate 40 Pro - 136 puan Asus Smartphone for Snapdragon Insiders - 133 puan Huawei P40 Pro - 132 puan Oppo Find X3 Pro - 131 puan Vivo X50 Pro+ - 131 puan Apple iPhone 13 mini - 130 puan Apple iPhone 12 Pro Max - 130 puan Xiaomi Mi 10 Ultra - 130 puan Apple iPhone 12 Pro - 128 puan Vivo X60 Pro+ - 128 puan Xiaomi Mi 10 Pro - 128 puan Oppo Find X2 Pro - 126 puan Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos) - 126 puan Honor 30 Pro+ -125 puan Apple iPhone 11 Pro Max -124 puan OnePlus 9 Pro - 124 puan

ÇİNLİ ÜRETİCİLER DAMGA VURDU

DxOMark'taki en iyi kameralı telefonlar listesinin ilk üç sırasında Huawei ve Xiaomi gibi Çin merkezli üreticilerin telefonları yer alıyor. Özellikle Huawei, ilk üçe iki telefon birden sokmuş durumda.

Apple'ın 14 Eylül'de tanıttığı iPhone 13 Pro ise bu üç telefonu takip ederek, dördüncü sırada bulunuyor. 5.4 inçlik iPhone 13 mini ise onuncu sırada.

Son olarak bu sıralamanın DxOMark'ın yapacağı yeni değerlendirmeler sonucu değişebileceğini belirtelim.

