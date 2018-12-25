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İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.12.2018 14:43 | Son Güncelleme

Sizin için satın alacağınız akıllı telefonun iyi bir kameraya sahip olması herşeyden önce mi geliyor? O zaman DxOMark puanına göre en iyi akıllı telefonlar listemize mutlaka göz atın!

Günümüzde akıllı telefon satın alacaklar için öncelikli kriterlerden birisi de kamera. Bu durumun farkında olan üreticiler, artık 3 – 4 ana kamerayla muazzam geniş açılı fotoğraflar çekebilen modeller geliştiriyor.

İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar

Özellikle üst segmentteki modellerin ana kameraları, profesyonel kameralarla yarışabilecek seviyeye geldi. Artık akıllı telefon kamerasıyla, uzun metraj filmler bile çekiliyor.
Peki akıllı telefon satın alırken kamerasının iyi mi yoksa kötü mü olduğunu nasıl anlayabiliriz? Açıkçası bunu hemen anlamanın bir yolu yok. Çünkü kameraların farklı ortamlarda, farklı ışıklarda, farklı performanslar sergilediği gerçeğini unutmamamız gerekiyor. İşte tam olarak da bu sebepten ötürü, kamera performansını kestirebilmek açısından DxOMark oldukça güvenilir bir kaynak.
Akıllı telefonların kameraları üzerinde onlarca test gerçekleştiren DxOMark, son olarak ortalama bir puan veriyor. Eğer bir akıllı telefon DxOMark’tan yüksek puan aldıysa, kamera performansı da hayli tatmin edicidir diyebiliriz. Bu yüzden bizler de DxOMark puanlarını baz alarak en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar üzerine bir liste hazırladık.
En iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listemize, en yüksek DxOMark puanına sahip cihazları dahil ettik. Listeyi oluştururken, telefonların çıkış tarihini de göz ardı ettik. Yani listede geçtiğimiz yıl satışa sunulmuş olan modellere rastlamanız da mümkün.
Bu arada en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listemize geçmeden önce belirtelim. Yeni çıkmış olan bazı modeller henüz değerlendirmeye alınmadığı için listede yer almıyor. Nitekim Mate 20 Pro da bunlardan biri. Büyük bir olasılıkla Mate 20 Pro, DxOMark tarafından puanlandırıldığında bu listenin zirvesinde yer alacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

10) Google Pixel 2

10) Google Pixel 2
DxOMark Puanı: 98 Türkiye Fiyatı: –

9) Xiaomi Mi 8

9) Xiaomi Mi 8
DxOMark Puanı: 99 Türkiye Fiyatı: 2900TL

8) Samsung Galaxy S9 Plus

8) Samsung Galaxy S9 Plus
DxOMark Puanı: 99 Türkiye Fiyatı: 4250TL

7) iPhone XR

7) iPhone XR
DxOMark Puanı: 101 Türkiye Fiyatı: 7499TL

6) Huawei P20

6) Huawei P20
DxOMark Puanı: 102 Türkiye Fiyatı: 4200TL

5) Xiaomi Mi Mix 3

5) Xiaomi Mi Mix 3
DxOMark Puanı: 103 Türkiye Fiyatı: 6499TL

3) HTC U12+

3) HTC U12+
DxOMark Puanı: 103 Türkiye Fiyatı: –

2) iPhone XS Max

2) iPhone XS Max
DxOMark Puanı: 105 Türkiye Fiyatı: 10999TL

1) Huawei P20 Pro

1) Huawei P20 Pro
DxOMark Puanı: 109 Türkiye Fiyatı: 4999TL
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