İşte en iyi ucuz akıllı telefonlar

İyi özelliklere sahip son model akıllı telefonların fiyatları 6-7 bin lira civarında seyrediyor. Pek çok kişi cep telefonu ihtiyacını karşılamak için çareyi bir önceki modelleri satın almakta buluyor. Fiyatı 3 bin TL'nin altında ve iyi özelliklere sahip akıllı telefon bulmak isteyenler markaların hangi modellerini tercih etmeli? İşte 3 bin TL2nin altında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar ve özellikleri...
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