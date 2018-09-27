HABER

İşte en iyi ucuz akıllı telefonlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.09.2018 12:17 | Son Güncelleme

Son zamanlarda cep telefonu almak isteyenler fiyatlar sebebiyle ikilemde kalıyor. Verdiği paranın karşılığını almak isteyen kullanıcılar, yüksek özelliklere sahip cep telefonu modellerini olabildiğince düşük fiyata satın alabilmek istiyor. Peki akıllı telefonlarda hem iyi hem de ucuz olanı bulmak mümkün mü?

İyi özelliklere sahip son model akıllı telefonların fiyatları 6-7 bin lira civarında seyrediyor. Pek çok kişi cep telefonu ihtiyacını karşılamak için çareyi bir önceki modelleri satın almakta buluyor. Fiyatı 3 bin TL'nin altında ve iyi özelliklere sahip akıllı telefon bulmak isteyenler markaların hangi modellerini tercih etmeli? İşte 3 bin TL2nin altında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar ve özellikleri...

3 bin TL'nin altındaki en iyi akıllı telefonlar

1 / 85

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7
5.1 inç ekran
2 / 85

32 GB hafıza
3 / 85

4 GB RAM
4 / 85

3 bin mAh batarya
5 / 85

12 MP kamera
6 / 85

iPhone 6

iPhone 6
4.7 inç ekran
7 / 85

16 GB hafıza
8 / 85

1 GB RAM
9 / 85

1800 mAh batarya
10 / 85

8 MP kamera
11 / 85

General Mobile GM 5 Plus

General Mobile GM 5 Plus
5.5 inç ekran
12 / 85

32 GB hafıza
13 / 85

3 GM RAM
14 / 85

3 bin 100 mAh batarya
15 / 85

13 MP kamera
16 / 85

Vestel Venus Z10

Vestel Venus Z10
5.2 inç ekran
17 / 85

64 GB hafıza
18 / 85

4 GB RAM
19 / 85

3 bin 50 mAh batarya
20 / 85

13 MP kamera
21 / 85

Xiaomi Mi 5s Plus

Xiaomi Mi 5s Plus
5.7 inç ekran
22 / 85

64 GB hafıza
23 / 85

4 GB RAM
24 / 85

3 bin 800 mAh batarya
25 / 85

13 MP kamera
26 / 85

OnePlus 3T

OnePlus 3T
5.5 inç ekran
27 / 85

64 GB hafıza
28 / 85

6 GB RAM
29 / 85

3 bin 400 mAh batarya
30 / 85

16 MP kamera
31 / 85

iPhone SE

iPhone SE
4 inç ekran
32 / 85

16 GB hafıza
33 / 85

2 GB RAM
34 / 85

1625 mAh batarya
35 / 85

12 MP kamera
36 / 85

General Mobile GM 6

General Mobile GM 6
5 inç ekran
37 / 85

32 GB depolama alanı
38 / 85

3 GB RAM
39 / 85

3 bin mAh batarya
40 / 85

13 MP kamera
41 / 85

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6
5.15 inç ekran
42 / 85

64 GB hafıza
43 / 85

6 GB RAM
44 / 85

3 bin 350 mAh batarya
45 / 85

12 MP kamera
46 / 85

LG G5

LG G5
5.3 inç ekran
47 / 85

32 GB hafıza
48 / 85

4 GB RAM
49 / 85

2 bin 800 mAh batarya
50 / 85

16 MP kamera
51 / 85

HTC 10

HTC 10
5.2 inç ekran
52 / 85

32 GB hafıza
53 / 85

4 GB RAM
54 / 85

3 bin mAh batarya
55 / 85

12 MP kamera
56 / 85

Samsung Galaxy C9 Pro

Samsung Galaxy C9 Pro
6 inç ekran
57 / 85

64 GB hafıza
58 / 85

6 GB RAM
59 / 85

4 bin mAh batarya
60 / 85

16 MP kamera
61 / 85

Huawei P9

Huawei P9
5.2 inç ekran
62 / 85

32 GB hafıza
63 / 85

3 GB RAM
64 / 85

3 bin mAh batarya
65 / 85

12 MP kamera
66 / 85

Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy Note 5
5.7 inç ekran
67 / 85

32 GB hafıza
68 / 85

4 GB RAM
69 / 85

3 bin mAh batarya
70 / 85

16 MP kamera
71 / 85

Lenovo P2

Lenovo P2
5.5 inç ekran
72 / 85

32 GB hafıza
73 / 85

4 GB RAM
74 / 85

5 bin 100 mAh batarya
75 / 85

13 MP kamera
76 / 85

LG V10

LG V10
5.7 inç ekran
77 / 85

64 GB hafıza
78 / 85

4 GB RAM
79 / 85

3 bin mAh batarya
80 / 85

16 MP kamera
81 / 85

Sony Xperia Z5

Sony Xperia Z5
5.2 inç ekran
82 / 85

32 GB depolama
83 / 85

3 GB RAM
84 / 85

2 bin 900 mAh batarya
85 / 85

23 MP kamera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cep telefonu akıllı telefon ucuz telefonlar

En Çok Okunan Haberler

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçan otomobiller artık hayal olmaktan çıkıyor!

Uçan otomobiller artık hayal olmaktan çıkıyor!

1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi çözüldü

1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi çözüldü

Xbox Game Pass’in yeni oyunları

Xbox Game Pass’in yeni oyunları

OnePlus 6T, 17 Ekim’de görücüye çıkıyor

OnePlus 6T, 17 Ekim’de görücüye çıkıyor

General Mobile GM 9 Pro fark yaratacak

General Mobile GM 9 Pro fark yaratacak

Honor 8C özellikleri ile cezbediyor

Honor 8C özellikleri ile cezbediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.