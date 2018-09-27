İşte en iyi ucuz akıllı telefonlar

İyi özelliklere sahip son model akıllı telefonların fiyatları 6-7 bin lira civarında seyrediyor. Pek çok kişi cep telefonu ihtiyacını karşılamak için çareyi bir önceki modelleri satın almakta buluyor. Fiyatı 3 bin TL'nin altında ve iyi özelliklere sahip akıllı telefon bulmak isteyenler markaların hangi modellerini tercih etmeli? İşte 3 bin TL2nin altında alınabilecek en iyi akıllı telefonlar ve özellikleri...