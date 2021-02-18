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İşte en riskli koronavirüs senaryosu

18.02.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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İşte en riskli koronavirüs senaryosu

Koronavirüs üzerinde araştırmalar yürüten bilim insanları yeni bir koronavirüs pandemisine neden olabilecek 876 memeli belirlendi.

İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) pandemisi gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Koronavirüs ile ilgili gezegenimizin dört bir yanında yüzlerce bilimsel araştırma yürütülüyor. Yapılan yeni bir araştırmada yeni bir koronavirüs pandemisine neden olabilecek 876 memeli belirlendi.

Independent’ta yer alan habere göre, en tehlikeli senaryo ise Covid ve MERS’in birleşmesi. Zira yapılan araştırmaya göre, bu iki virüsü aynı anda taşıyabilecek 100’den fazla hayvan mevcut.

Bilim insanları, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin veri tabanı GenBank aracılığıyla 411 koronavirüsün genetik dizisini çıkardı. Ekip bu dizileri bilgisayar algoritması kullanarak taradı.

Söz konusu algoritma, her virüsün 12'den fazla memelide konaklayabileceğini belirledi. Ayrıca taranan her hayvan türünün en az 5 koronavirüse ev sahipliği yapabileceği belirtildi.

Araştırmanın yazarları, "rekombinasyon" diye bilinen bu genetik karışımın, SARS-CoV-2 genlerinin başka bir koronavirüs ile karıştığı durumda son derece tehlikeli olabileceği ihtimalinin altını çiziyor.

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