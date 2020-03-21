İşte evde koronavirüse karşı alınacak önlemler

Koronavirüse karşı ülkelerin aldığı önlemlerin yanı sıra bireylerin de alabileceği önlemler büyük öneme sahip. Bu önlemlerin başında evden çıkmamak geliyor. Virüsün yayılmasını en aza indirgemek için alınan bu önlemin yanında da hijyen ve mesafe de virüse karşı mücadelede önem taşıyor.

KAPI KOLLAR, ASANSÖR DÜĞMELERİ, TUVALET VE BANYO GİBİ ORTAK KULLANIM ALANLARINA DİKKAT!



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, Virüsün daha çok kapalı ve sık kullanılan ortak alanlarda temas yoluyla geçtiğinin altını çizdi. Dr. Erdemir, "Virüsün bulaşma ihtimalinin olduğu yerler kapı kolları, asansör düğmeleri, tuvalet ve banyo gibi ortak kullanım alanları. Bu bölgelere dokunduktan veya buralarda bulunduktan sonra el hijyenimize çok dikkat etmeliyiz. Elimizi en az 20 saniye boyunca doğru şekilde yıkamalıyız. Virüste temas yoluyla bulaş daha yaygın. Öksürme veya hapşırma yoluyla buluşan virüs, insanlarla 1.5 metreden daha uzaksanız bulaş olmuyor yine de birlikte geçirilen zaman arttıkça bulaş riski de artıyor" dedi.