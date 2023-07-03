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İşte feci kazanın dehşete düşüren görüntüleri! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı... Korkunç anlar saniye saniye kamerada

03.07.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 30 Haziran'da meydana gelen korkunç kazada, 1 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüler dehşete düşürdü. Kontrolden çıkan aracın, süratle gelip kaldırımda bulunan 3 kişiyi önüne alıp fırlatması saniye saniye görüntülere yansıdı.

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda 30 Haziran'da B.P.'nin kullandığı cipin, O.E. yönetiminde seyir halindeki hafif ticari araçla çarpışması sonucu 1 kişi ölmüş ve 6 kişi yaralanmıştı.

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KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kontrolden çıkan aracın, süratle gelip kaldırımda bulunan 3 kişiyi önüne alıp fırlatması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olaya ilişkin soruşturma ise sürüyor. Soruşturma çerçevesinde, tedavisinin ardından gözaltına alınan cip sürücüsü B.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.P., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Görüntüleri ortaya çıktı! İşte saniye saniye dehşet anları... Görüntüleri ortaya çıktı! İşte saniye saniye dehşet anları...

NE OLMUŞTU?

Kazada çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ve 3 kişiye çarpan cip ile hafif ticari araç bir markete girmiş, yaya A.G. hayatını kaybetmiş ve 6 kişi de yaralanmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kaza

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