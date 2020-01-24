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İşte FETÖ üyelerinin seyir halinde toplantı yaptıkları o minibüsler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 13:02 | Son Güncelleme

İstanbul’da, FETÖ/PDY üyelerine mali destek sağladıkları iddiasıyla MİT ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 14 sanık ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.

İstanbul’da, FETÖ/PDY üyelerine mali destek sağladıkları iddiasıyla MİT ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 14 sanık ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. FETÖ’nün örgütsel kodlarını gözler önüne seren ve yıllar içinde oluşturduğu kapalı yapısını şekillendiren hücre evlerinin deşifre olduğunu fark ederek toplantıları seyir halindeki işte bu minibüslerde yapmışlar.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ocak Salı günü yeni bir operasyon düzenlenmiş, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Mali Suçlarla Mücadele polisince düzenlenen ortak operasyonda, örgüte aktif mali yardımda bulunan, yeni hücre evleri oluşturan ve bu evleri finanse eden aralarında daha önce kamudan ihraç edilmiş öğretmenler ile bazı iş adamlarının da olduğu 14 FETÖ üyesi yakalanmıştı.
MİT ve polisin düzenlediği ortak operasyonla ilgili yeni ayrıntıları ulaşıldı. FETÖ’nün örgütsel kodlarını gözler önüne seren ve yıllar içinde oluşturduğu kapalı yapısını şekillendiren hücre evlerinin deşifre olduğunu fark ederek toplantıları seyir halindeki işte bu minibüslerde gerçekleştirdikleri belirlendi. Farklı illerdeki örgüt mensuplarına ve İstanbul’da barınan FETÖ üyelerine maddi yardımda bulunarak çözülmelerin önlenmesi için gayret gösterdikleri belirlenen şüphelilerin, örgütsel toplantıları dikkat çekmemek için Türk bayrağı bulunan işte o minibüslerde düzenledikleri, kapalı kasa minibüslerde bir araya gelip seyir halindeki motivasyon görüşmeleri yaptıkları tespit edildi. Elde edilen fotoğrafta, seyir halindeki minibüste şoförün dışında ön koltukta örgüt üyesi bir “gözcü” otururken, aracın arka kısmında ise hücre üyelerinin örgütsel toplantılar yapıldıkları kaydedildi.

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