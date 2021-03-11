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İşte Fiat Pratico 2021 fiyatları | Fiat Pratico ne kadar?

11.03.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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İşte Fiat Pratico 2021 fiyatları | Fiat Pratico ne kadar?

Pandemi döneminde toplu taşıma yerine özel ve ticari araçlara olan ihtiyaç artmış durumda. Fiat Pratico 2021 modeli de en çok araştırılan modeller arasında geliyor. İşte Fiat Pratico 2021 fiyatları...

Yükleme kapasitesi 1000 kg, toplam uzunluğu 4.98 m, kasa alanı ise 4.2 m2 büyüklüğünde olan Fiat Pratico 2021 modeli, ticari araçlar arasında en çok tercih edilen modellerden biri. Peki hem görünüşü hem özellikleriyle kullanıcılarını memnun etmeyi başaran Fiat Pratico 2021 fiyatları ne kadar?

FİAT PRATİCO 2021 FİYATLARI NE KADAR?

Manevra kabiliyeti, yüksek taşıma kapasitesi ve ekonomik yakıt tüketimiyle işinin ehli olan Pratico, Türkiye’nin en pratik kamyonetlerinden biri olarak kabul ediliyor. İster manav ister mobilyacı farklı ticari işler için kullanabileceğiniz Fiat Pratico herkesin işine uygun bir kamyonet olma özelliği taşıyor. Başlangıç fiyatı 150.100 TL olan Fiat Pratico, 12 ay vade ve %0 faiz oranı fırsatlarıyla alıcılarını bekliyor.

FİAT PRATİCO 2021 ÖZELLİKLERİ

fiat-pratico-ne-kadar

Rahatlık ve fonksiyonelliğin anahtar kelimeler olduğu Fiat Pratico'da çok sayıda eşya gözü, oturma mekanını en rahat şekilde düzenlemekte. 3 kişinin oturmasına imkan veren çok işlevli ön bank koltuk ve alt kısmında bulunan 17,5 litrelik depolama bölmesiyle kullanıcısına mükemmel bir saklama alanı da sunuyor.
Ayrıca Yeni Pratico’nun USB girişi özelliği bulunan radyosu sayesinde kişisel aygıtlarınızı multimedya sistemine bağlayarak dilediğiniz müziği dinleyebiliyorsunuz. Blue&Me™ teknolojisiyle ellerinizi direksiyondan kaldırmadan, yalnızca sesli komutla cep telefonunuzu kullanabilmeniz de mümkün.

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