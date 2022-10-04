İşte Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki muhtemel rakipleri!

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

TFF'nin açıklamasına göre, Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Galatasaray'ın da yer alacağı kurada takımlar seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

ZTK 3. Eleme Turu'na katılacak takımlar şöyle:





