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İşte gazetecilik etiği! Toplantı boykot edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.02.2020 10:29 | Son Güncelleme

İngiltere'de hükümetin, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler konusundaki bilgilendirme toplantısına bazı muhabirleri almaması tepkiye yol açtı.

İşte gazetecilik etiği! Toplantı boykot edildi

Guardian gazetesinin haberine göre, öğle saatlerindeki bilgilendirme toplantısına katılmak isteyen muhabirlerin isminin daha önce hazırlanan listede olup olmadığı kontrol edildi.

Listede ismi olanlar ile olmayanlar iki ayrı gruba ayrılırken, Başbakan Boris Johnson'ın danışmanlarından Lee Cain, aralarında The Mirror, Huffington Post, PoliticsHome, Independent muhabirlerinin olduğu isimlerin Başbakanlık binası 10 Numara'yı terk etmelerini istedi.

TOPLANTI BOYKOT EDİLDİ!

Bunun üzerine listede ismi olan BBC, ITV, Daily Mail, Telegraph, The Sun, Financial Times ve Guardian muhabirleri bilgilendirme toplantısını boykot etti.

Habere göre, gazeteye konuşan ve ismi verilmeyen bir Başbakanlık kaynağı, bugün iki ayrı bilgilendirme toplantısı planlandığını, ilkinin herkese açık, diğerinin ise kıdemli gazetecilere yönelik daha küçük bir toplantı olduğunu söyledi. Aynı kaynak, bazı muhabirlerin ikinci toplantıya girmek istediğini ancak kendilerine bunun mümkün olmadığının söylendiğini aktardı.

Guardian, "10 Numara'nın taktiğinin, gazetecileri faaliyetlerine ilişkin haber yapmaktan alıkoymaya çalışmakla bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ın taktiklerine benzediği" yorumunu yaptı. Haberde, Başbakan Johnson ile medya arasındaki gerilimin de son zamanlarda arttığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Gazetecilik boykot Avrupa Birliği Guardian Boris Johnson

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