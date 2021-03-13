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İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı | Cemile yine bayılıyor

13.03.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı | Cemile yine bayılıyor

TRT 1'in ilgiyle izlenen reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı her Cumartesi izleyenleri ekrana kilitliyor. Son bölümde Erkan, evden kaçmıştı. Herkes köşe bucak Erkan’ı aramış fakat Sefer onu bir kuyunun içinde bulmuştu. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı...

TRT 1'de her Cumartesi saat 20:00'da yayınlanan sevilen dizi Gönül Dağı, izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanan 19. bölümde Erkan evden kaçmış ve Sefer tarafından bir kuyunun içerisinde bulunmuştu. Gönül Dağı 20. bölüm fragmanı da yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Taner’in yaptığı evlilik teklifine Dilek’in olumlu yanıt vermesiyle birlikte ikili bu durumu ailelerine anlatmaya karar verirler. Fakat bu konuşma Dilek ve Taner için o kadar da kolay olmayacaktır.

Sefer, Zahide’nin daveti üzerine akşam yemeğine gelecektir. Ailece yenilen yemeğin sonrasında ise düğün konuşulur. Zahide sade bir nikahta ısrarcı olur, ancak Muammer devreye girer ve nişan ile düğün kararı alınır. Acilen nişan hazırlıklarına başlayan Sefer ve Zahide’yi farklı sürprizler beklemektedir.

Yaşar’ın baskılarına daha fazla dayanamayan Elif sonunda yüzüğü atar. Bunu sindiremeyen Yaşar ise nişan günü olay çıkarmaya kalkar. Kullandığı ilaçların etkisiyle sağlığı bozulan Cemile herkesi korkutur. Hastaneye kaldırılınca ortaya çıkan gerçekler herkesi sarsacaktır.

Gönül Dağı yeni bölümde fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI 20. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Gönül Dağı 20. bölüm için yayınlanan 2. fragmanı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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TRT 1 Gönül Dağı dizisi Ecem Özkaya
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