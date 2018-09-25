İşte Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL!

Google, Apple’ın iPhone’una rakip olmak için geçtiğimiz yıllarda Pixel modelleri ile telefon pazarına resmi olarak giriş yapmıştı. Kameraları ile ünlenen ve DxOMark testinde her zaman zirveye oynayan Pixel modellerine, çok yakında yenileri eklenecek. Google, bu yılda da karşımıza Pixel ve Pixel XL olmak üzere iki farklı model ile çıkacak.

Teknoloji devi Pixel 3 modeli ile çentik sevmeyen kullanıcılara hitap edecekken, Pixel 3 XL modeli ile daha büyük ekran ve çentikli bir tasarım sevenleri portföyüne ekleyecek. Bugün ise merakla beklenen Pixel 3 ailesinin final çizimleri sızıntı devi @evleaks tarafından paylaşıldı.

Sızdırılan görsellere bakacak olursak; Google ekran ve tasarım konusunda ne Apple ne Samsung gibi cüretkar olabiliyor. Her iki modelin de ekran kasa oranı oldukça fazla görünüyor. Özellikle de alt bölümdeki barın gereksizliği bir bakışta göze çarpıyor.

Premium bir görünüm ile gelmeyecek olan Pixel 3 ailesi, muhtemelen yapay zekası ile ön plana çıkmaya çalışacak. Piyasadaki Snapdragon 845‘li telefonların bolluğunu düşünürsek, Pixel 3’ün aralarından sıyrılmak için dikkat çekici bir özellik sunması gerekiyor.

Uzun süredir yapay zeka için çalışan Google’ın, kozunu Pixel 3 ile oynayacağını düşünüyoruz. Bakalım kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkacak olan Pixel 3 bizlere neler sunacak?

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