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İşte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın en ünlü kedicikleri

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.07.2018 11:36 | Son Güncelleme

Adnan Oktar ve ekibine operasyon yapıldı. Gözaltı gündemiyle beraber herkesin aklına "Adnan Oktar'ın kedicikleri" geldi! İşte gündemde olan kedicikler

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. 235 kişi hakkında gözaltı karar verildi.

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinden bazıları

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Çıkan haberlerden sonra "Adnan Oktar'ın kedicikleri" olarak tanınan kadınlar merak konusu oldu.
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İşte o kişilerden bazıları...

İşte o kişilerden bazıları...
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ESRA SARAÇOĞLU

ESRA SARAÇOĞLU
Esra Saraçoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun.
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ESRA SARAÇOĞLU

ESRA SARAÇOĞLU
Ayrıca aynı üniversitede Avrupa Birliği konusunda yüksek lisans yaptı.
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TÜLAY KUMAŞÇI

TÜLAY KUMAŞÇI
Tülay Kumaşçı, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümünden mezun.
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TÜLAY KUMAŞÇI

TÜLAY KUMAŞÇI
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YASEMİN KİRİŞ

YASEMİN KİRİŞ
Yasemin Kiriş, İşletme ve İlahiyat Fakültesi mezunu.
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YASEMİN KİRİŞ

YASEMİN KİRİŞ
Arapça, İngilizce ve Osmanlıca biliyor.
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YASEMİN KİRİŞ

YASEMİN KİRİŞ
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YASEMİN KİRİŞ

YASEMİN KİRİŞ
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BEYZA BAYRAKTAR

BEYZA BAYRAKTAR
Beyza Bayraktar'ın mezun olduğu okul Yıldız Teknik Üniversitesi.
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BERİL KONCAGÜL

BERİL KONCAGÜL
Beril Koncagül, Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik bölümü mezunu.
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GÜLŞAH GÜÇYETMEZ

GÜLŞAH GÜÇYETMEZ
Gülşah Güçyetmez, Bilfen Kolejinde okudu. Lisede okul birinciliği var. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu.
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DAMLA PAMİR

DAMLA PAMİR
Damla Pamir, Kültür Koleji'nden mezun ve Haliç Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'nde okudu.
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