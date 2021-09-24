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İşte Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali

24.09.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan 'Gülen Gözler'deki 'Hasret' karakterine hayat veren Lale Ilgaz'ın son hali merak ediliyordu. İşte Ilgaz'ın yıllar sonraki değişimi...

İşte Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali

Üzerinden yıllar geçse de seyirciyi ekran başına kilitleyen Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden 'Gülen Gözler'deki evin küçük kızı Hasret'in son hali ortaya çıktı.

'Gülen Gözler'in ardından 1977 yılında, 'Kızını Dövmeyen Dizini Döver' filminde 'dans eden kız' olarak izlediğimiz Lale Ilgaz, bu filmin ardından adeta sırra kadem basmıştı. Yeşilçam yıldızlarının izini süren 'mekaniyesilcam' adlı Instagram sayfası oyuncuya ait fotoğrafı bularak Ilgaz'ın son halini paylaştı.

Ekran Alıntısı

Instagram hesabından son hali paylaşılan Ilgaz ile ilgili "İşte Gülen Gözler filminin Hasret'i... Lale Ilgaz... Yaşar Usta'yı yalnız bırakmayan hayırlı evlat... Aradan geçen onca yıl ve kendisine sayfamızda yer vermek büyük mutluluk... Sevgi ve saygılarımla" denildi.


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