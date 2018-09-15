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İşte güncel Android kullanım oranları!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.09.2018 15:38 | Son Güncelleme

Google her ay olduğu gibi bu ayda da Android kullanım oranları ile karşımıza çıktı. Android kullanım oranları listesinde en güncel Android sürümü olan Android 9.0 Pie’ın olmaması çok üzücü oldu.

İşte güncel Android kullanım oranları!

Google, Android‘in güncel sürümlerinin kullanıcılar ile geç buluşma sorununu bu yıl çözmek için çok güzel bir hamle yapmıştı. Android 9.0 Pie sürümünün testlerine üçüncü parti telefon üreticilerini de dahil eden Google, bu hamlesinin meyvesini maalesef ki henüz toplayamadı. Pixel serilerinden başka hiç bir telefon Android 9.0 Pie ile buluşamadı.

Google, her ay olduğu gibi bu ayda da güncel Android kullanım oranlarını açıkladı. Android 8.0 Oreo’nun kullanım oranları yükselmeye başlarken, Android 9.0 Pie maalesef ki listede kendine yer bulamadı.

Android Gingerbread yüzde 0.3, Android Ice Cream Sandwich yüzde 0.3, Android Jelly Bean yüzde 3.5, Android KitKat yüzde 8.6, Android Lollipop yüzde 19.2, Android Marshmallow yüzde 22.7, Android Nougat yüzde 30.8 ve Android Oreo ise yüzde 14.6 kullanım oranına sahip.

En çok kullanılan Android sürümünün 2 yıl önceki sürüm olan Android Nougat’ın olması maalesef ki güncelleme konusunda işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor. Ancak burada tek suçlu Google değil. Android telefon üreticilerinin artması ve modellerin takip edilemeyecek kadar çok çeşitlenmesi, Android’in kullanım oranlarında iOS’in gerisinde kalmasına neden oluyor.

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Google android güncelleme

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