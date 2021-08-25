İşte güncel Audi A3 Sportback ve Sedan fiyat listesi ve özellikleri

Covid-19 salgını nedeniyle otomotiv sektörü de olumsuz anlamda etkileniyor. Yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte birçok kişi Audi otomobil modellerinin fiyatlarını da merak ediyor. Audi modelleri ÖTV matrah artışından etkilenmemiş olsa da otomobilini yenilemeyi veya Audi’nin en çok tutulan modellerinden olan A3 almayı düşünenler aracın özelliklerini ve güncel fiyatını araştırıyor. Haberimizin içeriğinde A3 Sportback ve Sedan modellerinin özelliklerini ve güncel fiyat listesini bulabilirsiniz.

AUDİ A3 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Audi A3 Sedan 30 Turbo FSI 110 Hp Advanced S tronic 495.589

Audi Yeni A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 Hp Advanced S tronic 517.509

Audi Yeni A3 Sedan 30 Turbo FSI 110 Hp S Line S tronic 531.697

Audi Yeni A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 Hp S Line S tronic 553.617

Audi Yeni A3 Sportback 30 Turbo FSI 110 Hp Advanced S tronic 464.578

Audi Yeni A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 Hp Advanced S tronic 486.499

Audi Yeni A3 Sportback 30 Turbo FSI 110 Hp S Line S tronic 500.899

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 Hp S Line S tronic 522.819

A3 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Audi A3 model otomobiller Sedan ve Sportback olmak üzere iki ayrı kasa tipiyle tasarlanıyor. Otomobiller iki motor ve iki donanım alternatifiyle satışa sunuluyor. A3 modelinin her iki kasa tipinde de aynı motor ve donanım alternatifleri bulunuyor.

Motor alternatifleri 30 Turbo FSI (1.0 litrelik Turbo FSI) ve 35 Turbo FSI (1.5 litrelik Turbo FSI)’dan oluşuyor. 2021 A3 modellerinde dizel ve PHEV alternatifleri bulunmuyor.

30 Turbo FSI versiyonunda 110 beygir güç ve 200 Nm tork üreten 1.0 litre TFSI benzinli motor var. 30 Turbo FSI motora sahip otomobillerin 0 – 100 km/s hızlanması 10.6 saniyede gerçekleşiyor. A3 Sedan için maksimum hız değerinin 210 km/s, A3 Sportback için 204 km/s olduğu belirtiliyor.

35 TURBA FSI ÖZELLİKLERİ NELER?

35 Turbo FSI motor seçeneğinde 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litre TFSI benzinli ünite yer alıyor. A3 Sportback ve A3 Sedan serisinde 0 – 100 km/s hızlanma değeri 8.4 saniyeye kadar düşüyor. Maksimum hız değeri ise Sedan için 232 km/s, Sportback için 224 km/s olarak belirleniyor. Tüm modellerde S-Tronic 7 ileri çift kavramalı şanzıman bulunuyor.

ÇİFT DONANIMLI AUDİ A3 MODEL OTOMOBİLLER

Audi A3 Sportback ve A3 Sedan modeller iki donanımlı paketlerle satışa sunuluyor. Advanced ve S Line isimli donanım seviyelerine göre otomobillerin tasarımları farklılık gösteriyor. Örnek verilecek olursa Premium Paket adı verilen donanım paketinin içerisinde Audi akıllı telefon arayüzü, Audi phone box light, metalik renk ve panoramik cam tavan gibi özellikler bulunuyor.

Audi A3 Sedan ve A3 Sportback donanımları arasında Audi pre sense front, Audi pre sense basic, geri görüş kamerası, e—Call, şerit değiştirme uyarısı, yokuş kalkış asistanı, hız sabitleyici, ve park asistanının yanı sıra otomatik kararan dikiz aynası, anahtarsız çalıştırma, 2 bölgeli klima, MMI Radio Plus, Audi virtual cockpit Plus ve arka USB girişi gibi özelliklere yer veriliyor.

Bunun yanı sıra 3 bölgeli klima, uyarlanabilir hız sabitleme asistanı, panoramik cam tavan, MMI Navigasyon Plus ve Bang&Olufsen Premium ses sistemi opsiyon listesinde bulunuyor.

AUDİ A3 NE KADAR YAKIT TÜKETİYOR?

Audi A3 modellerin bagaj hacmi 380 L olarak tasarlanıyor. Audi A3 30 TFSI şehir içi 5.2-5.1L, şehir dışı 4.1-3.9L, ortalama 4.5-4.3L, Audi A3 35 TFSI şehir içi 6.1-5.9L, şehir dışı 4.4-4.1L, ortalama 5.0-4.8L yakıt tüketiyor.

Advanced ve S Line olmak üzere iki donanım paketiyle satışa sunulan Audi Yeni A3'ün fiyat listesini aşağıda yer alıyor.



