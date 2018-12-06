İşte güncel iOS 12 kullanım oranı

iOS 11 sürümü ile bocalayan Apple, güncel iPhone modellerinde bile performans kaybının yaşanmasına neden olmuştu. Cupertino merkezli firma, iPhone 5s ve sonrası tüm modellerine verdiği iOS 12 güncellemesi ile adeta bomba gibi bir geri dönüş yaptı. iPhone 6 Plus‘ta yaptığımız iOS 12 testlerinde telefonun performansı ilk çıktığı günkü gibi olukça hızlı olmuştu.

Yeni özelliklerden çok performansa odaklanan Apple, uygulamaların açılış sırasında CPU’nun direkt tepki vermesi ile performans sorununun önüne geçmeyi başarmıştı. Görünüşe göre iOS 12 kullanıcılar tarafından çok benimsenmiş.

Apple’ın açıklamalarına göre; iOS 12 piyasadaki iPhone ve iPad’lerin yüzde 70‘inde hali hazırda kurulu. iOS 11 ise yüzde 21 ile günden güne kullanım oranı payını kaybediyor. Daha eski iOS sürümleri ise yüzde 9‘luk bir kesim tarafından kullanılıyor. Bu yüzde 9’luk kesimin büyük bir bölümünün iPhone 4s ve iPhone 5 kullandığını belirtelim.

Artık baya eskiyen iPhone modellerinden desteğini çeken Apple, 2019’da eski iOS sürümünün kullanım payının düşmesine odaklanacak. Tabii bu da yeni modeller satarak gerçekleşecek. Umarız ilerleyen yıllarda Android de bu şekilde bir ivme yakalar ve güncel Android sürümleri kullanım oranları ile iOS’i yakalar.

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