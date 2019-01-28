İşte Hakan: Muhafız’ın kamera arkası görüntüleri

İlk günden beri herkesin ilgisini çeken Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın ekibinin çekimleri nasıl yapıldı?

İlk sezonu geçtiğimiz 14 Aralık’ta yayınlanan ve dört haftada 10 milyondan fazla kişinin izlediği Netflix Türkiye orijinal dizisi Hakan: Muhafız’ın kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Çağatay Ulusoy ve Hazar Ergüçlü'nün seks sahneleriyle olay olan dizinin kamera arkası da ilgi çekti.

İkinci sezonu 2019'da izleyiciyle buluşacak olan, kısa süre önce üçüncü ve dördüncü sezon onaylarını da alan Hakan: Muhafız'ın mistik evreninin nasıl kurgulanıp yaratıldığını anlatan video yayınlandı.

