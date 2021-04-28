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İşte havayı temizleyen sürücüsüz otomobil! Çift kişilik yatağı bile var

28.04.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heatherwick Studio'nun IM Motors için tasarladığı sürücüsüz elektrikli otomobil konsepti tanıtıldı. IM Motors Airo, havayı temizlemek için bir HEPA filtreleme sistemine sahip. Üstelik otomobilin içinde çift kişilik yatak, yemek masası gibi detaylar da mevcut.

İşte havayı temizleyen sürücüsüz otomobil! Çift kişilik yatağı bile var

Sürücüsüz elektrikli otomobiller son zamanlarda popüler hale gelmiş durumda. Özellikle Tesla gibi elektrikli otomobil üreticilerinin daha uygun fiyatlı elektrikli otomobillerini piyasaya sürmesi, kullanıcıların elektrikli otomobillere olan ilgisini artırdı. Son rakamlar, elektrikli otomobil kullananların sayısının 5 milyona yaklaştığını ortaya koydu. Fakat, yeni tanıtılan bir elektrikli otomobil konsepti, bu otomobillere olan ilgiyi daha da artırabilir. Zira bu otomobilin odak noktası çevrecilik ve konfor.

AIRO KİRLİ HAVAYI TEMİZLİYOR

İngiliz Heatherwick Studio tarafından, Çinli otomobil üreticisi IM Motors için tasarlanan Airo isimli otomobil, oldukça farklı özelliklere sahip. Airo'nun en dikkat çeken yanlarından ilki ise alt şasesinde bir HEPA filtreleme sistemine yer vermesi. Söylenenlere göre araç bu sayede, diğer araçların bıraktığı kirli havayı temizliyor ve atmosfere filtrelenmiş, temiz hava bırakıyor. Ancak otomobilin dikkat çeken yanları bununla da sınırlı değil.

ÇİFT KİŞİLİK YATAĞI VE OYUN SALONU DA VAR

IM Motors için tasarlanan Airo'nun koltukları katlanarak çift kişilik bir yatak kurulabiliyor. Bu sayede otomobilin içi bir nevi yatak odasına dönüşebiliyor. Aynı zamanda yemek masası ve oyun oynanabilen entegre ekranlar kullanıcılara sunuluyor. Heatherwick Studio'nun kurucusu Thomas Heatherwick'e göre otomobil, bir çevreci sürücüsüz otomobilden çok daha fazlası.

Sürücüsüz otomobil

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NE ZAMAN ÜRETİLECEK?

IM Motors Airo konsepti yeni tanıtılmış olsa da otomobilin 2023'te üretime girmesi bekleniyor.

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