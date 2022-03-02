İşte herkesi korkutan o harita!

Dünya, nükleer savaş tehdidi ile karşı karşıya. Bu savaşın gerçeğe dönüşmesi durumunda ise birçok ülkenin envanterinde yer alan nükleer silahların nasıl bir yıkım yaratacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Ancak internette yer alan "Nuke map" isimli harita, bize ölümcül silahların nasıl bir etki bırakacağını tüm çıplaklığı ile gösteriyor.

EVİNİZE NÜKLEER BOMBA ATILIRSA NE OLACAĞINI GÖSTEREN HARİTA: NUKE MAP

Nuclear Secrecy tarafından oluşturulan "Nuke Map" haritası, internet kullanıcılarının yaşadıkları yere bir nükleer bomba atılması durumunda neler olacağını görmelerini ve nükleer bombaların nasıl yıkıcı bir silah olduğunu anlamalarını sağlıyor.

Özetle harita, nükleer silahların evinize veya herhangi bir şehre düşmesi durumunda ne olacağını göstermek için kullanılabiliyor.

Kullanıcılar, haritadan bir konumu ve ülkelerin sahip olduğu nükleer bombalardan birini seçiyor. Daha sonra "patlat" tuşuna basarak seçilen bombanın o konuma atılması durumunda ortaya çıkacak hasarı ve yaşanacak tahmini ölümleri görebiliyor.



