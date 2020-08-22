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İşte herkesin merakla beklediği iOS 14'ün yepyeni özellikleri..

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.08.2020 14:54 | Son Güncelleme

Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda iOS 14'ün yeni özelliklerini tanıtan Apple, teknoloji meraklılarının ilgisini fazlasıyla çekmeyi başardı. Çünkü bu yeni özellikler kullanıcılara pek çok avantajdan yararlanma imkanı sunacak. Geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde daha rahat bir kullanım deneyimi sunan Apple, bu özellikleri iPhone modellerine entegre edecek. Karşınızda iOS 14'ün yepyeni özellikleri...

İşte herkesin merakla beklediği iOS 14'ün yepyeni özellikleri..

1987'den beri gelenek haline gelmiş Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda açıklanan yeni Apple özellikleri, iPhone telefonlara farklı bir bakış açısı getirecek. Akıllı telefon piyasasına yön veren özellikleri telefonlara entegre eden Apple, bu piyasadaki iddiasını koruyor. Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip Apple, iOS 14 ile tüm kullanıcılarını mutlu etmeyi hedefliyor.

iOS 14'ÜN YENİ ÖZELLİKLERİ

APP CLIPS

Cüzdanınızı evde unuttuğunuz zamanlarda bir kurtarıcı gibi imdadınıza koşan App Clips, Apple'ın yeni özelliklerinden biri. Ödeme gerçekleştirmeyi oldukça basit bir hale getiren App Clips, Apple ile ödeme seçeneği bulunan her mekanda kullanılabilecek. App Clips; oto yıkamadan restoranlara, marketlerden elektrikli scooterlara kadar birçok alanda ödeme gerçekleştirmeyi kolaylaştıracak.

CAR KEYS

Araba anahtarlarına ihtiyaç kalmamasını sağlayacak bu teknoloji fazlasıyla ses getirecek gibi duruyor. Apple, Car Keys teknolojisi sayesinde kullanıcılarına araçlarını anahtarsız açabilme imkanı sunacak. Arabanın yakınlarındayken kapılar otomatik açılacak ve motor da aynı sistem üzerinde çalıştırılabilecek. Ayrıca bu özellik kullanıcı tarafından istenildiği vakit pasif hale alınabilecek.

SIRI ARTIK TAMAMEN EKRANI KAPLAMIYOR

Apple markasının geliştirdiği ve telefonlardaki işlemleri en hızlı halde yerine getiren Siri sesli asistanına yeni özellikler eklenecek. Artık Siri aktif hale getirildiğinde tüm ekranı kaplamayacak. Siri, istekleri algılarken herhangi bir arayüz kullanmayacak.

PICTURE-IN-PICTURE

Bir uygulama üzerinden video izleyebilirken aynı andan başka bir uygulama kullanabilmenize imkan sağlayan picture-in-picture teknolojisi, artık iPhone model akıllı telefonlarda da olacak. Birden fazla işlemi aynı ekranda yapma imkanı tanıyan bu özellik sayesinde telefon ekranından maksimum verimin alınması sağlanacak.

ARAMA EKRANI

iPhone kullanıcıları eğer bir arama alırlarsa o esnada ana ekrana geri dönemiyorlar. Ancak yeni özellik sayesinde bu sorun ortadan kalkmış olacak. Apple artık gelen aramaları bildirim şeklinde gösterecek ve kullanıcılar aynı anda ana ekrana dönmek için aramayı reddetmek zorunda kalmayacaklar. iOS 14'ün yeni özellikleri arasında iPhone kullanıcılarının en çok beklediği gelişmelerden birisi kesinlikle arama ekranında yaşanılan sorunların giderilmesi idi.

TRANSLATE

Dünya devi teknoloji markası Apple, yeni geliştirdiği Translate uygulaması ile kullanıcılara kendilerine ait yeni bir yazılım sunacak. 11 farklı dili destekleyecek şekilde tasarlanan uygulamayı offline durumlarda da kullanabileceksiniz. Uygulama içerisindeki ayrı bir arayüz sayesinde, farklı dillerde konuşan iki kişinin mesajlaşmasına da olanak sağlanacak. Bu arayüzün aktif olması için telefonu yatay pozisyonda tutmak gerekebilir.

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