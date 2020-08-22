İşte herkesin merakla beklediği iOS 14'ün yepyeni özellikleri..

1987'den beri gelenek haline gelmiş Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda açıklanan yeni Apple özellikleri, iPhone telefonlara farklı bir bakış açısı getirecek. Akıllı telefon piyasasına yön veren özellikleri telefonlara entegre eden Apple, bu piyasadaki iddiasını koruyor. Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip Apple, iOS 14 ile tüm kullanıcılarını mutlu etmeyi hedefliyor.

iOS 14'ÜN YENİ ÖZELLİKLERİ

APP CLIPS

Cüzdanınızı evde unuttuğunuz zamanlarda bir kurtarıcı gibi imdadınıza koşan App Clips, Apple'ın yeni özelliklerinden biri. Ödeme gerçekleştirmeyi oldukça basit bir hale getiren App Clips, Apple ile ödeme seçeneği bulunan her mekanda kullanılabilecek. App Clips; oto yıkamadan restoranlara, marketlerden elektrikli scooterlara kadar birçok alanda ödeme gerçekleştirmeyi kolaylaştıracak.

CAR KEYS

Araba anahtarlarına ihtiyaç kalmamasını sağlayacak bu teknoloji fazlasıyla ses getirecek gibi duruyor. Apple, Car Keys teknolojisi sayesinde kullanıcılarına araçlarını anahtarsız açabilme imkanı sunacak. Arabanın yakınlarındayken kapılar otomatik açılacak ve motor da aynı sistem üzerinde çalıştırılabilecek. Ayrıca bu özellik kullanıcı tarafından istenildiği vakit pasif hale alınabilecek.