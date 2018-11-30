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İşte HMD’nin yeni modeli; Nokia 8.1!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.11.2018 09:13 | Son Güncelleme

HMD Global’in 5 Aralık’ta Dubai’de gerçekleştireceği özel etkinlikte tanıtılması beklenen Nokia 8.1 tüm hatlarıyla ortaya çıktı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

İşte HMD’nin yeni modeli; Nokia 8.1!

Kısa süre önce HMD Global, 5 Aralık’ta Dubai’de özel bir etkinlik düzenleyeceğini açıklamıştı. Düzenlenen bu etkinlikte orta segmente hitap eden yeni Nokia modelleri tanıtılacaktı. Bu modellerden biri olan Nokia 8.1 tanıtım tarihinden yaklaşık olarak 1 hafta önce tüm hatlarıyla sızdırıldı.

Bir süredir Phoenix kod isimli bir Nokia modelinin varlığından haberdarız. Nitekim sonunda bu modelin Nokia 8.1 olduğunu öğrendik. Geçtiğimiz gün gerçekleşen bir sızıntı sayesinde Nokia’nın yeni modelinin tüm detaylarını biliyoruz.

Nokia 8.1 uçtan uca çentikli bir ekranla gelecek. 6.18 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde bir ekranla gelecek olan telefonun çentik kısmında 20MP’lik kamera yer alacak. Telefonun arka tarafında ise ZEISS imzalı 12MP + 13MP’lik çift ana kamera modülü bulunacak.

Gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 710 yonga setinden alan telefon, 4GB ve 6GB’lık RAM opsiyonlarıyla satışa sunulacak. Aynı şekilde dahili depolama tarafında da 64GB ve 128GB’lık iki farklı seçenek bulunacak.

3500 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir bataryadan beslenecek olan telefon kutudan ilk çıktığında Android Pie ile çalışacak.

Bu özellikler size nispeten tanıdık gelmiş olabilir. Keza benzer özellikleri HMD’nin Çin’e özel olarak satışa sunduğu Nokia X7 modelinde de görmüştük. Bir bakıma 8.1 için X7’nin global versiyonu demek de yanlış olmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Nokia akıllı telefon

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