İşte HMD’nin yeni modeli; Nokia 8.1!

Kısa süre önce HMD Global, 5 Aralık’ta Dubai’de özel bir etkinlik düzenleyeceğini açıklamıştı. Düzenlenen bu etkinlikte orta segmente hitap eden yeni Nokia modelleri tanıtılacaktı. Bu modellerden biri olan Nokia 8.1 tanıtım tarihinden yaklaşık olarak 1 hafta önce tüm hatlarıyla sızdırıldı.

Bir süredir Phoenix kod isimli bir Nokia modelinin varlığından haberdarız. Nitekim sonunda bu modelin Nokia 8.1 olduğunu öğrendik. Geçtiğimiz gün gerçekleşen bir sızıntı sayesinde Nokia’nın yeni modelinin tüm detaylarını biliyoruz.

Nokia 8.1 uçtan uca çentikli bir ekranla gelecek. 6.18 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde bir ekranla gelecek olan telefonun çentik kısmında 20MP’lik kamera yer alacak. Telefonun arka tarafında ise ZEISS imzalı 12MP + 13MP’lik çift ana kamera modülü bulunacak.

Gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 710 yonga setinden alan telefon, 4GB ve 6GB’lık RAM opsiyonlarıyla satışa sunulacak. Aynı şekilde dahili depolama tarafında da 64GB ve 128GB’lık iki farklı seçenek bulunacak.