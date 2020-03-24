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İşte Huawei P40 Pro'nun kamera özellikleri!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.03.2020 10:00 | Son Güncelleme

Huawei, 26 Mart 2020 tarihinde Paris’te düzenleyeceği etkinlikte karşımızda 2020’nin en iyi kamerasına sahip Huawei P40 Pro modeli ile çıkacak. Huawei, diğer firmalar gibi bugün amiral gemisi modelinin özelliklerinin sızdırılmasını engelleyemedi.

İşte Huawei P40 Pro'nun kamera özellikleri!

Kamerası ile olduğu kadar tasarımı ile de dikkat çekecek olan bu model bakalım bizlere neler sunuyor?

HUAWEİ P40 PRO ÖZELLİKLERİ

Huawei’nin en tepe amiral gemisi modelinde 6.58 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğünde OLED kavisli ekran bulunacak. Gücünü 2 x Cortex-A76 + 2 x Cortex-A76 + 4 x Cortex-A55 çekirdeklerinin oluşturduğu Kirin 990 5G yonga setinden alacak olan telefonda Dual Big Core + Tiny Core NPUs teknolojileri de kullanılacak. Grafik biriminde Mali-G76MP16 GPU tercih edecek olan Çinli firma RAM konusunda 2020 yılına ayak uyduracak ve 12 GB RAM‘e yer verecek. Gelelim telefonun merakla beklenen kamera özelliklerine.

HUAWEİ P40 PRO KAMERA ÖZELLİKLERİ

Telefonda şimdiye kadar hiç bir telefonda kullanılmayan Sony IMX 700 sensör yer alacak. 108 Megapiksel pazarlama kandırmacısına pabuç bırakmayacak olan Huawei, 50 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer verecek. Bu kameranın 108 Megapikselden daha iyi olduğunu önemli olanan çözünürlük olmadığını tekrar tekrar belirtelim.

Huawei P40 Pro’nun arka bölümünde 50 Megapiksel ana kamera + 40 Megapiksel SuperSensing kamera + 12 Megapiksel + 3D derinlik sensörlü kamera bulunacak. Ön tarafta ise 32 Megapiksel f/2.0 diyaframlı kamera + 3D derinlik sensörü yer alacak. 3D yüz tanıma teknolojisi ile güvenliği sağlayacak olan Huawei, bir de ekrana entegreli parmak izi okuyucusuna yer verecek.

HUAWEİ P40 PRO MUHTEMEL FİYATI

40W kablolu SuperCharge + 27W kablosuz HUAWEI SuperCharge destekli 4.200 mAh kapasiteli batarya ile gelecek olan bu telefonun 1.200 Euro bandını zorlayacağını düşünüyoruz.

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