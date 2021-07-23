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İşte Huawei P50 Pro ile çekilmiş ilk fotoğraf!

23.07.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei, özellikleri merak edilen Huawei P50 Pro için ipucu niteliğinde bir fotoğraf paylaştı. Şirket, Weibo'dan Huawei P50 Pro ile çekilmiş ilk fotoğrafı yayınladı.

İşte Huawei P50 Pro ile çekilmiş ilk fotoğraf!

Huawei P50 serisi, herhangi bir değişiklik olmazsa 29 Temmuz'da tanıtılacak. Seride Huawei P50 ve Huawei P50 Pro olmak üzere iki farklı telefon modeli yer alacak. Her iki telefonun özellikleri ise büyük merak konusu.

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Huawei'nin 29 Temmuz tarihini duyurmasının ardından ise çeşitli teaser'lar gelmeye başladı. Bunlardan sonuncusu Huawei P50 Pro'nun kamerasının nasıl bir performans verdiğini bizlere şimdiden gösteriyor.

HUAWEI'DEN P50 PRO PAYLAŞIMI! BİR İLK

Huawei, Weibo hesabından bir fotoğraf yayınladı. Bu fotoğrafın anlamı ise oldukça büyük. Çünkü bu fotoğraf, henüz tanıtılmamış olan Huawei P50 Pro ile çekilen ilk fotoğraf.

Huawei P50 Pro ilk fotoğraf

Huawei P50 Pro ile çekilen ilk fotoğrafta, eskrim yapan iki kişi var. Fotoğrafın düşük ışıkta çekildiği görülüyor. Görüntü elbette Weibo'ya yüklendiğinde sıkıştırıldığı için kesin bir yorum yapmak mümkün değil. Ancak fotoğraf bir amiral gemisi için başarılı görünüyor.

Huawei P50

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Huawei P50 Pro'da dev iki merceğe yerleştirilmiş dört farklı kameranın bulunacağı söyleniyor. Telefon yine Leica desteği ile gelecek.

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akıllı telefon Huawei Sina Weibo
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