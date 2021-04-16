İşte İbrahim Tatlıses'in Gelmesin şarkısının sözleri | İbo Gelmesin dinleyenleri başka diyarlara götürüyor

İbrahim Tatlıses Gelmesin şarkısı kısa sürede onlarca beğeni aldı. İbo Show programında tanıtımı yapılan Gelmesin şarkısının sözleri araştırılıyor. İşte, İmparator'un 11 yıl sonra çıkarttığı Gelmesin şarkısının sözleri...
GELMESİN ŞARKI SÖZLERİ
Gelmesin le gelmesin
Bir daha geri gelmesin
Gitsin yüzünü de şeytan görsün
Ölsem mezarıma gelmesin
İster gelsin ister gelmesin
İster sevsin ister sevmesin
Ben bu aşktan ümidi kestim
Ölsem mezarıma gelmesin
Gelmesin le gelmesin
Bir daha geri gelmesin
Gitsin yüzünü de şeytan görsün
Ölsem mezarıma gelmesin
Gülmesin o yar gülmesin
Ağlasın her gün gülmesin
Beni rezil rüsva etti
Ne ölüme ne dirime gelmesin
Ceketimi omuzuma
Aldım artık gidiyorum
Ne arayın ne de sorun
Bu ellerden gidiyorum
Gelmeyin le gelmeyin
Hiçbiriniz de gelmeyin
Ne arayın ne de sorun
Ölsem mezarıma gelmeyin
Söz & Beste : Sema Nur Kaplan
Düzenleme : Ceyhun Çelikten