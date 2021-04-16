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  4. İşte İbrahim Tatlıses'in Gelmesin şarkısının sözleri | İbo Gelmesin dinleyenleri başka diyarlara götürüyor

İşte İbrahim Tatlıses'in Gelmesin şarkısının sözleri | İbo Gelmesin dinleyenleri başka diyarlara götürüyor

16.04.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses 11 yıl sonra Gelmesin şarkısı ile sevenleriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta İbo Show'da tanıtımı yapılan Gelmesin şarkısı yayınlandı. İşte, İbrahim Tatlıses'in merakla beklenen Gelmesin şarkısının sözleri...

İşte İbrahim Tatlıses'in Gelmesin şarkısının sözleri | İbo Gelmesin dinleyenleri başka diyarlara götürüyor

İbrahim Tatlıses Gelmesin şarkısı kısa sürede onlarca beğeni aldı. İbo Show programında tanıtımı yapılan Gelmesin şarkısının sözleri araştırılıyor. İşte, İmparator'un 11 yıl sonra çıkarttığı Gelmesin şarkısının sözleri...

GELMESİN ŞARKI SÖZLERİ

Gelmesin le gelmesin
Bir daha geri gelmesin
Gitsin yüzünü de şeytan görsün
Ölsem mezarıma gelmesin

İster gelsin ister gelmesin
İster sevsin ister sevmesin
Ben bu aşktan ümidi kestim
Ölsem mezarıma gelmesin

Gelmesin le gelmesin
Bir daha geri gelmesin
Gitsin yüzünü de şeytan görsün
Ölsem mezarıma gelmesin

Gülmesin o yar gülmesin
Ağlasın her gün gülmesin
Beni rezil rüsva etti
Ne ölüme ne dirime gelmesin

Ceketimi omuzuma
Aldım artık gidiyorum
Ne arayın ne de sorun
Bu ellerden gidiyorum

Gelmeyin le gelmeyin
Hiçbiriniz de gelmeyin
Ne arayın ne de sorun
Ölsem mezarıma gelmeyin

Söz & Beste : Sema Nur Kaplan
Düzenleme : Ceyhun Çelikten


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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İbo Show

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