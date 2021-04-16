İşte İbrahim Tatlıses'in Gelmesin şarkısının sözleri | İbo Gelmesin dinleyenleri başka diyarlara götürüyor

İbrahim Tatlıses Gelmesin şarkısı kısa sürede onlarca beğeni aldı. İbo Show programında tanıtımı yapılan Gelmesin şarkısının sözleri araştırılıyor. İşte, İmparator'un 11 yıl sonra çıkarttığı Gelmesin şarkısının sözleri...

GELMESİN ŞARKI SÖZLERİ

Gelmesin le gelmesin

Bir daha geri gelmesin

Gitsin yüzünü de şeytan görsün

Ölsem mezarıma gelmesin

İster gelsin ister gelmesin

İster sevsin ister sevmesin

Ben bu aşktan ümidi kestim

Ölsem mezarıma gelmesin

Gelmesin le gelmesin

Bir daha geri gelmesin

Gitsin yüzünü de şeytan görsün

Ölsem mezarıma gelmesin

Gülmesin o yar gülmesin

Ağlasın her gün gülmesin

Beni rezil rüsva etti

Ne ölüme ne dirime gelmesin

Ceketimi omuzuma

Aldım artık gidiyorum

Ne arayın ne de sorun

Bu ellerden gidiyorum

Gelmeyin le gelmeyin

Hiçbiriniz de gelmeyin

Ne arayın ne de sorun

Ölsem mezarıma gelmeyin

Söz & Beste : Sema Nur Kaplan

Düzenleme : Ceyhun Çelikten



